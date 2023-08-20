Суд над Майлис Репс: два сотрудника министерства были контактными лицами ее детей в детском саду

Дети Репс посещали группу воспитателя детского сада Лийн с сентября 2019 года до Рождества 2020 года. В ходе допроса адвокат Андри Рохтла, защищающий Репс выяснил, что Репс обычно сама возила своих детей в детский сад, но после рабочего дня иногда за детьми мог поехать ее советник или водитель.