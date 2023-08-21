Суд над Майлис Репс: два сотрудника министерства были контактными лицами ее детей в детском саду

Дети Репс посещали группу воспитателя детского сада Лийн с сентября 2019 года до Рождества 2020 года. В ходе допроса адвокат Андри Рохтла, защищающий Репс выяснил, что Репс обычно сама возила своих детей в детский сад, но после рабочего дня иногда за детьми мог поехать ее советник или водитель.
„Очень редко, когда кто-то другой приводит детей в детский сад. Очень важно, чтобы мама или папа пожелали им хорошего дня. То, что родитель не приходит за ребенком, в наши дни — обычное дело“, — пояснила Лийна, добавив, что за детьми часто приходят подруги, няни, тети или бабушки.