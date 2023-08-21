Трагедия на спортплощадке в Мустамяэ: молодой человек погиб в результате драки

В центр тревоги сообщение об инциденте поступило в четверг, 17 августа, во второй половине дня. Если изначально сообщалось, что юноша получил травму на спортивной площадке в ходе спортивной игры с друзьями, то сегодня прокуратура сообщила, что 15-летний молодой человек упал на землю в результате драки.

„В результате произошедшей между мальчиками потасовки потерпевший упал и получил удар в область головы, в результате чего позже скончался в больнице“, — сообщила советник прокуратуры по связям с общественностью Кристийна Кивари.

„На данный момент нет оснований полагать, что это была ссора, возникшая на национальной почве“, — добавила она.

Для установления точных обстоятельств произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

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