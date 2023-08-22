ПРОВЕРКА ФАКТА | Жители Эстонии распространяют очередную теорию заговора. На этот раз об авокадо

Так, 8 августа пользователь Facebook написал пост, в котором заявил, что наклейка, которую часто можно встретить в магазинах на авокадо, указывает на то, что продукт ядовитый. Это неправда — речь идет о теории заговора, которая в зарубежных соцсетях распространяется уже с апреля.

Пост на эстонском языке, который взял на проверку Faktikontroll, всего за неделю собрал более двухсот репостов. Заявление увидели в общей сложности 32 000 пользователей Facebook.

Что заявляется?

В очередной раз люди связывают маркировку на фрукте с Биллом Гейтсом, который часто оказывается в центре теорий заговора. На этот раз автор поста утверждает, что продукты с наклейкой, изображенной на фото, есть нельзя, поскольку речь идет о компании Гейтса, цель которой якобы заключается в том, чтобы люди заболели.

Что на самом деле?

Как видно на фотографии, мы имеем дело с наклейкой Apeel. Apeel занимается тем, чтобы фрукты и овощи оставались свежими как можно дольше. Для этого используются растительные липиды или растительные масла, содержащиеся в фруктах. Из них создается покрытие, которое наносится на поверхность свежих фруктов и овощей для удержания влаги и уменьшения окисления, пишет компания на своем сайте.

Под упомянутыми в посте „моно- и диглицеридами“, вероятно, подразумеваются глицериды, очищенная версия которых содержится в покрытии Apeel. По данным Европейского агентства по безопасности продуктов питания, это неопасные вещества и, вопреки тому, что утверждается в посте, они не вызывают у людей заболеваний. Соучредитель Apeel и старший вице-президент по операциям Дженни Ду рассказала отделу фактчекинга AP News, что речь идет о веществах, которые можно найти, например, в детских смесях.

Более того, Apeel не является компанией, основанной Биллом Гейтсом. Хотя Apeel Sciences и получила от Фонда Билла и Мелинды Гейтс пособие на раннее развитие в 2012 и 2015 годах.

Вердикт: Неправда. Наклейка на авокадо указывает на то, что оно дольше остается свежим, и не означает, что это ядовитый продукт.

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