Prisma возвращает цены сотен продовольственных товаров на уровень прошлого года(6)
Недавнее исследование, проведенное по заказу Prisma Peremarket, показало, что 66% жителей Эстонии, формируя свою продовольственную корзину, исходят из цены и только 20% покупают то, что им нравится. Prisma возвращает цены на более чем 200 продовольственных товаров и товаров первой необходимости на уровень тех, которые действовали годом ранее, то есть в период, предшествующий их повышению.
„Мы видим, насколько сейчас важны и востребованы выгодные предложения, которые помогают справиться с резким ростом стоимости жизни. Мы искали возможность вернуть цены на популярные товары к уровню 2022 года, и мы нашли ее, – сообщил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия. – Чтобы осуществить такой разворот цен, мы проработали принципы эффективности своей деятельности и провели ряд переговоров с производителями“.
Ценовой разворот Prisma начинается сегодня, 21 августа. В результате снизятся цены более чем на 200 наименований наиболее ходовых продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Цены на них вернутся к уровню как минимум годичной давности, то есть к тем, что были актуальны в 2022 году. Разворот цен коснется самых распространенных продовольственных товаров – от хлеба и молока до кофе, сладостей и готовых блюд.
„Темп роста доходов потребителей не соответствует агрессивному ценовому давлению последнего времени. Однако экономия не должна идти в ущерб продовольственному бюджету семьи и возможности получать полноценное питание“, – заявил Кильпия, объясняя причины, по которым предприятие пошло на решительные действия. В ходе опроса, проведенного по заказу Prisma, две трети респондентов заявили, что их заработная плата за последние шесть месяцев не увеличилась, и только одна треть отметила, что их доходы выросли.
Большинство опрошенных (39%) считают, что за последний год цены выросли на 20-30%, пятая часть участников исследования (21%) полагает, что повышение было еще более существенным. Кампания по развороту цен в магазинах Prisma снизит их в среднем на 18%, что соответствует среднегодовому росту цен.
Половина респондентов (51%) оценили свою способность справляться с текущей экономической ситуацией как удовлетворительную, 25% – как плохую, 24% считают, что справляются хорошо.
По сравнению с исследованием, проведенным весной этого года, оценка населением своего экономического положения ухудшилась – количество респондентов, оценивающих свое материальное положение как плохое, увеличилось на 10 процентных пунктов. При этом уменьшилось и количество тех, кто считает его хорошим. Наиболее пессимистично свои возможности справиться с текущей экономической ситуацией оценили неэстонцы в возрасте от 50 до 60 лет и люди с низкими доходами.
„В течение всего последнего года мы наблюдаем тщательное планирование покупательского поведения и сокращение количества покупок. Причем предпочтение отдается наименее дорогим изделиям какой-либо товарной категории, которыми часто являются товары, выпускаемые под нашими собственными торговыми марками“, – отметил Кильпия.
„Кроме этого, мы видим, как выросла поддержка нашей инициативы по устойчивому потреблению. Люди все чаще покупают продукты, срок годности которых заканчивается, ведь на них у нас действует скидка в 30% утром и в 60% вечером“, – добавил он.
60% участников опроса Prisma признали, что они вынуждены выбирать, что положить в корзину. И только 39% ответили, что могут позволить себе все необходимое. По сравнению с весенним опросом, количество тех, кто отказывается от части покупок, увеличилось.
Кампания по развороту цен будет действовать как минимум до конца октября, однако, все дальнейшие действия Prisma, как и прежде, будут направлены на то, чтобы предлагать своим покупателям самую выгодную потребительскую корзину. Обновленные цены будут действовать как в магазинах Prisma, так и в ePrisma.
В опросе, проведенном по заказу Prisma компанией Norstat Estonia с 18.07.2023 по 27.07.2023, приняли участие 500 респондентов в возрасте 20-60 лет.