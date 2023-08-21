В Эстонии начала деятельность хорошо известная в мире страховая компания

По словам руководителя эстонского подразделения компании Дениса Николаева, подход Balcia меняет представление людей о страховании в Эстонии и тем самым – весь страховой рынок. Цель компании – сделать страховые услуги частью повседневной жизни и предложить возможность приобрести страховку, соответствующую конкретному образу жизни и потребностям. Приобрести и отменить такое страхование можно с помощью решения, аналогичного подписке. „Как у Netflix или Spotify“, - отметил Николаев.



„Страхование должно соответствовать образу жизни человека и обеспечивать спокойствие в любой ситуации. Пакеты Balcia построены таким образом, что защищают клиента и его имущество масштабнее, чем он может себе представить. Например, в случае происшествия с самокатом, застрахованы сам самокат, человек и шлем у него на голове“, - сказал Николаев.



Сначала компания будет предлагать в Эстонии страхование жилья, путешествий, страхование от несчастных случаев, страхование ответственности и имущества, а вскоре к ним добавятся дорожное страхование и страхование каско. Страховку можно приобрести у страховых маклеров и на сайте, а осенью появится и мобильное приложение. Помимо частных лиц, Balcia также будет предлагать страховые услуги предприятиям.



Николаев рекомендует относиться к постоянной подписке на услуги страхования аналогично ежемесячной подписке на стриминговый или облачный сервис: человек может постоянно пользоваться услугами, но при необходимости или желании всегда с легкостью отказаться от них.



Новое решение Balcia также предлагает современному горожанину страхование образа жизни. Его цель – застраховать все действия человека, независимо от того, передвигается ли он в данный момент по городу на арендованном самокате, на скейтборде, на собственном велосипеде или просто пешком.



„Страховка как правило требуется неожиданно. Платить несколько десятков центов в день за постоянное душевное спокойствие – не такая уж высокая цена. При этом наши пакеты обеспечивают масштабную защиту: если традиционно для возмещения ущерба вам могло бы понадобиться несколько договоров страхования – для компенсации ущерба, причиненного, например, велосипеду, себе самому и третьим лицам, то в нашем пакете CityCombo застрахованы сразу все убытки, – пояснил Николаев. – Кроме того, мы предлагаем интересный пакет Junior, направленный на страхование связанной с детьми деятельности и покрывающий, например, несчастные случаи, произошедшие на детских спортивных соревнованиях, а также расходы в связи с невозможностью отправиться в детский лагерь по причине несчастного случая“.



Все страховые пакеты Balcia и их условия можно найти на новом сайте компании www.balcia.ee.



„Я много лет работаю в сфере страхования и вижу, что она нуждается в инновациях. Я считаю, что сейчас делается большой шаг в этом направлении, и уверен, что испытавшие новый подход к страхованию, будут возвращаться к нему снова и снова“, - прокомментировал Николаев.