В Финляндии планируют доплачивать безработным, которые знают финский или шведский язык

Согласно планам финского правительства, пособие по безработице сократится на десятки евро для всех, но при знании финского или шведского языка оно поднимется до первоначального уровня.

Программа нового правительства предусматривает ряд мер по ужесточению иммиграционной политики, в частности, планирутся сократить квоты на прием беженцев, ужесточить условия получения ВНЖ и гражданства, а также социального обеспечения иммигрантов.

Одновременно с этим будут значительно увеличены расходы, связанные с иммиграцией, например, будут выделение дополнительные средства на рассмотрение заявлений о предоставлении убежища.

В общей сложности правительство добивается экономии расходов на иммиграцию в размере 160 млн евро.

Одним из главных способов достижения экономии будет новая языковая надбавка к пособию по безработице (työmarkkinatuki). Субсидия сократится на десятки евро для всех, но при знании финского или шведского языка она поднимется до первоначального уровня.

По замыслу финского правительства, люди, в достаточной степени владеющие финским или шведским языком, будут получать больше денег, чем те, кто не владеет языком или владеет им слабо.

На практике иммигрантам будет выплачиваться меньшее пособие по безработице, чем другим.

По оценкам министерства социального обеспечения и здравоохранения, пособие по безработице без языковой надбавки составило бы чуть менее 700 евро.

Опрошенные Yle эксперты считают, что введение языковой надбавки может нарушать конституционный запрет на дискриминацию. Также они опасаются, что правительственная программа создаст негативное отношение к переехавшим в Финляндию и их детям.

Законопроект будет направлен для оценки в Конституционный комитет парламента Финляндии.

Министр труда Финляндии Арто Сатонен защищает нововведение. По его мнению, знание языка помогает иммигрантам интегрироваться в общество.