Штраф Эстонии за задержку с принятием евродиректив составит как минимум сотни тысяч евро

Государства-члены ЕС были обязаны включить директиву в национальное законодательство не позднее 17 декабря 2021 года, однако Эстония до сих пор этого не сделала.

По словам Неле Грюнберг из юридического отдела Министерства иностранных дел, на данном этапе трудно сказать, какую сумму назначит суд, но минимум, который обычно запрашивает Еврокомиссия в таких случаях, это 168 000 евро.

„Даже если мы будем оспаривать в суде, это та сумма, ниже которой Еврокомиссия в ходе судопроизводства точно не опустится. Есть большая вероятность того, что суд все же обяжет нас выплатить эту минимальную сумму, потому что мы опоздали, это не оспаривается“, - сказала она.

Вторая процедура по аналогичному нарушению связана с новыми антимонопольными правилами (т.н. директива ECN+).

По словам Грюнберг, в этом случае Еврокомиссия, вероятно, также потребует не менее 168 000 евро.

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