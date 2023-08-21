Первая сделка в Нурсипалу: государство заплатило за дом полмиллиона евро. Это в пять раз выше рыночной стоимости

„Мы очень благодарны семье, достигшей соглашения с государством. Конечно, это было непростое решение, но тем важнее знание того, в какой исключительной мере расширение полигона Нурсипалу будет способствовать укреплению государственной обороны“, – сказал министр обороны Ханно Певкур.

В качестве дополнительного вознаграждения за достижение соглашения о приобретении недвижимости сделка включает мотивационную плату в размере 20% и премию в размере 10%, поскольку сделка касалась жилого дома. При продаже недвижимости государству также действует освобождение от уплаты подоходного налога.

„Мы никак не можем компенсировать эмоциональную ценность дома, но мы можем сделать все возможное, чтобы переход к новому образу жизни был плавным и максимально приближенным к ситуации, существовавшей до сделки“, – добавил Певкур.

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