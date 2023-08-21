ЧП и криминал
21.08.2023, 07:55

На шоссе Таллинн-Пярну произошла цепная авария

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Вчера на шоссе Таллинн-Пярну произошла цепная авария.

В субботу, 20 августа, в 17:12 в центр тревоги поступило сообщение об аварии на 118 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в дереве Курена в волости Тори в Пярнумаа, где 63-летний мужчина на легковом автомобиле Chrysler Voyager ехал в сторону Таллинна и стал совершать обгон двигавшегося впереди транспортного средства, но не убедился в безопасности маневра, в результате чего автомобиль столкнулся с ехавшим навстречу транспортным средством.

В результате удара последнее столкнулось с другим ехавшим в сторону Таллинна автомобилем. Его прицеп в свою очередь столкнулся с стоявшим у дороги легковым автомобилем Fiat Doblo, водителя которого - 73-летнего мужчину - доставили в больницу.

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