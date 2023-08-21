На шоссе Таллинн-Пярну произошла цепная авария

В субботу, 20 августа, в 17:12 в центр тревоги поступило сообщение об аварии на 118 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в дереве Курена в волости Тори в Пярнумаа, где 63-летний мужчина на легковом автомобиле Chrysler Voyager ехал в сторону Таллинна и стал совершать обгон двигавшегося впереди транспортного средства, но не убедился в безопасности маневра, в результате чего автомобиль столкнулся с ехавшим навстречу транспортным средством.