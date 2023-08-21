На шоссе Таллинн-Пярну произошла цепная авария(3)
Вчера на шоссе Таллинн-Пярну произошла цепная авария.
В субботу, 20 августа, в 17:12 в центр тревоги поступило сообщение об аварии на 118 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в дереве Курена в волости Тори в Пярнумаа, где 63-летний мужчина на легковом автомобиле Chrysler Voyager ехал в сторону Таллинна и стал совершать обгон двигавшегося впереди транспортного средства, но не убедился в безопасности маневра, в результате чего автомобиль столкнулся с ехавшим навстречу транспортным средством.
В результате удара последнее столкнулось с другим ехавшим в сторону Таллинна автомобилем. Его прицеп в свою очередь столкнулся с стоявшим у дороги легковым автомобилем Fiat Doblo, водителя которого - 73-летнего мужчину - доставили в больницу.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.