Работа Центра тревоги в течение нескольких часов была нарушена

Из-за технического сбоя, нарушившего работу программ обработки экстренных вызовов, время ожидания было дольше, чем обычно, сообщил Центр инфотехнологий и разработок Министерства внутренних дел. Центр тревоги просил всех нуждающихся в помощи оставаться на линии, пока диспетчер не ответит, и не прерывать звонок, передает RusERR.

Кризисный менеджер Центра тревоги Янек Муракас призывает всех обращающихся в Центр тревоги помнить, что номер 112 предназначен только для оказания неотложной помощи: „Пожалуйста, звоните по номеру 112 только в том случае, если чья-то жизнь, здоровье или имущество находятся под угрозой“.

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