Михаил Кылварт о жене: Анастасия собирается как солдат - быстро и четко. Иногда я не успеваю

Сегодня Эстония отмечает 32-ю годовщину восстановления независимости, и по этому случаю президент Алар Карис в очередной раз пригласил видных общественных деятелей в Розовый сад Кадриорга. Корреспондент RusDelfi Виктория Соломончук пообщалась с супругами Кылварт и узнала, что Михаил думает о будущем языковых меньшинств в Эстонии и о переводе русскоязычных школ на эстонский язык обучения. Пообщалась журналист и с Анастасией Кылварт, выяснив, как быстро женщина-политик собирается на подобные мероприятия и кто в их семье это делает быстрее.