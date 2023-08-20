Окно в Россию. С августа можно получить электронную визу в РФ: как это сделать и сколько она стоит?

Срок действия единой электронной визы – 60 суток со дня ее оформления. При этом физически находиться в России по визе можно не больше 16 суток со дня въезда. А так как виза однократная, то есть нюанс: даже если поездка составит, например, 6 дней, оставшимися 10 воспользоваться во второй заезд уже не удастся – придется оформлять новую визу.

Единая электронная виза дает право на однократный въезд в Российскую Федерацию и пребывание там с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов.

Отдельно в ведомстве подчеркнули, что речь идет именно о рядовых гражданах ЕС – обладателям дипломатических и служебных паспортов недружественных иностранных государств единую электронную визу оформлять не будут.

В МИД решение не ограничивать европейцев в правах на получение электронной визы объяснили тем, что такой шаг „расширяет возможности для дружелюбно настроенных по отношению к России рядовых европейских граждан посетить нашу замечательную страну и насладиться русским гостеприимством“.

Воспользоваться электронной визой могут граждане 52 стран, полный перечень которых приведен в распоряжении правительства РФ от 6 октября 2020 года. Несмотря на непростую геополитическую обстановку и ухудшение отношений, в списке по-прежнему есть страны Евросоюза, в том числе Эстония, Латвия, Литва и Финляндия, которые Россия с недавних пор отнесла к недружественным.

Как отмечают в МИД РФ, электронная виза неспроста называется единой, поскольку заменяет сразу несколько типов документов – деловую визу, туристическую, гуманитарную и т. д.

В отличие от электронных виз, которые действовали раньше и ограничивали пребывание туриста регионом, в который он запрашивает визу, – например, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью – новый электронный документ позволяет беспрепятственно передвигаться по всей территории РФ.

О том, что Россия вновь начнет оформлять электронные визы, которые она уже практиковала до пандемии, говорили давно. Сначала обещали сделать это осенью, затем озвучили новый срок – 1 августа.

Въехать и выехать по единой электронной визе в РФ можно воздушным, автомобильным, железнодорожным и водным транспортом, а также без использования транспортных средств только через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, перечень которых утвержден распоряжением Правительства РФ от 23 октября 2020 г. № 2741-р.

Впрочем, полный перечень доступен на сайте, через который и происходит подача ходатайства о визе. Популярный у жителей Эстонии пограничный пункт Нарва-Ивангород там есть.

Личный опыт

„МК-Эстония“ утром 1 августа решила лично проверить, насколько просто заполнить анкету на электронную визу. Хотя официально старт работы сайта был заявлен на 10 утра по московскому времени, фактически анкета стала доступна только в 11:30.

Перед началом заполнения анкеты Министерство иностранных дел РФ дает исчерпывающую информацию о правилах подачи и действии визы. С этой информацией надо ознакомиться и поставить галочки.

Затем нужно зарегистрироваться в системе, если вы никогда раньше этого не делали.

После регистрации на электронную почту приходит письмо–подтверждение, после чего вы сможете зайти в личный кабинет на портале.

В личном кабинете в разделе „Визовый калькулятор“ можно посмотреть, сколько вы сможете пробыть по электронной визе в России в зависимости от предполагаемой даты въезда.

Анкета составлена из нескольких шагов, но мы споткнулись уже на первом. Прежде всего нужно прикрепить фотографию и правильно ее отцентровать, без этого перейти к заполнению анкеты нельзя. Мы попробовали поставить одну фотографию – фоторедактор ее „сплющил“. Вторую фотографию, которая идеально подходила под размеры контура, сайт вообще не принял.

При нажатии кнопки „сохранить“ не произошло ровным счетом ничего. Заполнить анкету так и не удалось. В итоге провозились полчаса – и все безрезультатно.