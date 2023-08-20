Окно в Россию. С августа можно получить электронную визу в РФ: как это сделать и сколько она стоит?(18)
В середине июля стало известно, что Россия возобновляет практику электронных виз. В соответствии с решением президента Российской Федерации оформить визу можно уже с 1 августа 2023 года. Как это сделать, сколько стоит единая электронная виза и какие права она дает путешественнику, узнавала „МК-Эстония“.
О том, что Россия вновь начнет оформлять электронные визы, которые она уже практиковала до пандемии, говорили давно. Сначала обещали сделать это осенью, затем озвучили новый срок – 1 августа.
В отличие от электронных виз, которые действовали раньше и ограничивали пребывание туриста регионом, в который он запрашивает визу, – например, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью – новый электронный документ позволяет беспрепятственно передвигаться по всей территории РФ.
Как отмечают в МИД РФ, электронная виза неспроста называется единой, поскольку заменяет сразу несколько типов документов – деловую визу, туристическую, гуманитарную и т. д.
Кому положена электронная виза?
Воспользоваться электронной визой могут граждане 52 стран, полный перечень которых приведен в распоряжении правительства РФ от 6 октября 2020 года. Несмотря на непростую геополитическую обстановку и ухудшение отношений, в списке по-прежнему есть страны Евросоюза, в том числе Эстония, Латвия, Литва и Финляндия, которые Россия с недавних пор отнесла к недружественным.
В МИД решение не ограничивать европейцев в правах на получение электронной визы объяснили тем, что такой шаг „расширяет возможности для дружелюбно настроенных по отношению к России рядовых европейских граждан посетить нашу замечательную страну и насладиться русским гостеприимством“.
Отдельно в ведомстве подчеркнули, что речь идет именно о рядовых гражданах ЕС – обладателям дипломатических и служебных паспортов недружественных иностранных государств единую электронную визу оформлять не будут.
Как действует виза?
Единая электронная виза дает право на однократный въезд в Российскую Федерацию и пребывание там с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов.
Срок действия единой электронной визы – 60 суток со дня ее оформления. При этом физически находиться в России по визе можно не больше 16 суток со дня въезда. А так как виза однократная, то есть нюанс: даже если поездка составит, например, 6 дней, оставшимися 10 воспользоваться во второй заезд уже не удастся – придется оформлять новую визу.
Въехать и выехать по единой электронной визе в РФ можно воздушным, автомобильным, железнодорожным и водным транспортом, а также без использования транспортных средств только через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, перечень которых утвержден распоряжением Правительства РФ от 23 октября 2020 г. № 2741-р.
Впрочем, полный перечень доступен на сайте, через который и происходит подача ходатайства о визе. Популярный у жителей Эстонии пограничный пункт Нарва-Ивангород там есть.
Личный опыт
„МК-Эстония“ утром 1 августа решила лично проверить, насколько просто заполнить анкету на электронную визу. Хотя официально старт работы сайта был заявлен на 10 утра по московскому времени, фактически анкета стала доступна только в 11:30.
Перед началом заполнения анкеты Министерство иностранных дел РФ дает исчерпывающую информацию о правилах подачи и действии визы. С этой информацией надо ознакомиться и поставить галочки.
Затем нужно зарегистрироваться в системе, если вы никогда раньше этого не делали.
После регистрации на электронную почту приходит письмо–подтверждение, после чего вы сможете зайти в личный кабинет на портале.
В личном кабинете в разделе „Визовый калькулятор“ можно посмотреть, сколько вы сможете пробыть по электронной визе в России в зависимости от предполагаемой даты въезда.
Анкета составлена из нескольких шагов, но мы споткнулись уже на первом. Прежде всего нужно прикрепить фотографию и правильно ее отцентровать, без этого перейти к заполнению анкеты нельзя. Мы попробовали поставить одну фотографию – фоторедактор ее „сплющил“. Вторую фотографию, которая идеально подходила под размеры контура, сайт вообще не принял.
При нажатии кнопки „сохранить“ не произошло ровным счетом ничего. Заполнить анкету так и не удалось. В итоге провозились полчаса – и все безрезультатно.
Оказалось, что такая проблема произошла не только у нас. „Подача на визу РФ в электронном виде. У кого-то получилось пройти все этапы? Дошли до оплаты? У меня застопорилось в самом начале. Фотография не проходит, не устанавливается. Хотя соблюдены все требования и размер (делал в ателье для бумажной анкеты посольства)“ – написал в социальной сети один заядлый путешественник.
Мы попробовали еще раз в 12:10, перед уходом в печать – та же ситуация. Возможно, проблему скоро решат.
Пошаговая инструкция
Как оформить электронную визу?
1. Заполните заявление на специализированном сайте МИД России:
Это можно сделать непосредственно на сайте или через мобильное приложение, которое можно там же скачать.
2. Следите за сроками. Заявление на оформление единой электронной визы необходимо подать не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Российскую Федерацию.
3. Прикрепите фотографию. К заявлению нужно прикрепить цифровую фотографию лица и скан страницы с данными машиносчитываемого паспорта иностранного гражданина. Никаких других документов для получения единой электронной визы не требуется.
4. Заплатите пошлину. В соответствии с действующим российским законодательством единая электронная виза платная. Оплата производится на том же сайте, где подается заявление. Как сообщают в Посольстве РФ в Эстонии, общая сумма с учетом консульского сбора, банковской комиссии, транзакционных издержек платежной системы, а также сбора за предварительную проверку документов, составляет (с учетом колебаний валютных курсов) около 52 долларов США (примерно 47 евро – прим. ред.).
5. Помните: детям – скидки. При оформлении единой электронной визы для детей в возрасте до шести лет оплате подлежат только транзакционные издержки платежной системы – около двух долларов США.
Те, кому сложно самостоятельно оформить визу в интернете, могут обратиться в Российский Визовый центр в Таллинне по адресу Рявала пст. , 9, он находится на 5-м этаже. Там оказывают услуги по заполнению заявления (5 евро) и изготовлению фотографии (10 евро) для получения электронной визы.
Полезно знать
В Россию запрещено экспортировать из Эстонии:
- предметы роскоши:
товары, стоимость одного предмета которых превышает 300 евро
бытовую электронику, стоимость одного предмета которой превышает 750 евро
аудио- и видеотехнику, стоимость одного предмета которой превышает 1000 евро
музыкальные инструменты, стоимость которых за единицу превышает 1500 евро
мотоциклы и их части, стоимость которых за единицу превышает 5000 евро
транспортные средства, стоимость которых за единицу превышает 50 000 евро
и т. д.
*Запрет распространяется на предметы роскоши, декларируемые для экспорта всеми способами, включая товары, которые разрешалось декларировать устно или другими способами (например, отправления стоимостью до 1000 евро; подарки; товары, находящиеся в личном багаже пассажиров).
- другие товары, независимо от стоимости, такие как:
живые растения, саженцы, луковицы и т. д.
древесину, фанеру, бумагу, картон, обои
ткани
краски, лаки, химикаты
пластиковые изделия, например, двери, окна и т. д.
различные транспортные средства, машины, оборудование, строительные материалы и т. д.
- банкноты евро (EUR) и банкноты государств – членов ЕС (HRK, RON, BGN, HUF, CZK, PLN, SEK, DKK)
Запрещенные для ввоза в Россию товары:
опасное холодное, огнестрельное и электрошоковое оружие и боеприпасы (автоматическое оружие, патроны, жидкие боеприпасы, бронебойные боеприпасы и т. д.), запрещенные в гражданском обороте
наркотические и психотропные вещества
эротические или порнографические материалы о несовершеннолетних
чужеземные виды животных и растений, угрожающие природному равновесию
радиоактивные и радиологические предметы
Доставка через таможенную границу запрещенного товара является нарушением таможенных предписаний, которое влечет за собой денежный штраф или арест.
Особые требования
В отношении некоторых товаров, сопровождающих пассажира или находящихся в его багаже, существуют количественные ограничения или требование специального разрешения при их вывозе из Эстонии. Перед поездкой обязательно ознакомьтесь с конкретными требованиями!
Особые требования применяются к следующим товарам:
лекарства
домашние животные, вывозимые в Российскую Федерацию
оружие (в т. ч. охотничье) и боеприпасы
находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений
культурные ценности
Источник: Налогово-таможенный департамент Эстонии.
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