Российские активисты провели в Таллинне пикет „Путин – убийца!“

Ранее организаторы акции, назвавшие себя российскими демократическими активистами, заявили в своем обращении к СМИ, что уже более 20 лет президент РФ Владимир Путин убивает своих оппонентов, ведет агрессивные полномасштабные войны с соседями и убивает невинных людей, пишет Rus.err.ee.

„Путин развязал страшную и самую бессмысленную в XXI веке войну с соседней страной, на которой каждый день гибнут сотни и тысячи человек. Путин — убийца. Давайте скажем об этом настолько громко, насколько возможно“, — говорилось в анонсе акции.

Команда Навального, а также независимые российские СМИ опубликовали фотографии и видео с митингов, которые прошли в том числе Грузии, Эстонии, Новой Зеландии, Австралии и Франции. В Махачкале прошел одиночный пикет против войны и репрессий, а также в поддержку Навального.

„Право на жизнь – основополагающее право человека. Путин же стремится убить как можно больше невинных людей. Мы призываем всех неравнодушных людей присоединиться к протесту против убийств, против войны, против геноцида“ — отмечают организаторы акции.

По их словам, главное требование акции – привлечение Владимира Путина к неотвратимой ответственности.

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