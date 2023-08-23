Радуется пузо сладкому арбузу! Стоят ли дорогие арбузы своих денег и откуда к нам привозят самые вкусные полосатые ягоды?(1)
Август – время, когда арбузы особенно вкусны. Так и хочется, как в детстве, вгрызаться в освежающую мякоть по самые уши, обливаясь сладким соком. Однако арбуз – даже довольно дорогой – может стать как восхитительным десертом, так и большим разочарованием. Редакция „МК-Эстонии“ провела свой тест арбузов и выяснила, какой из них самый вкусный, а где больше всего нитратов.
3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза (Watermelon Day).
Свою историю он ведет из США, где отмечают Национальный День арбуза. Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Здесь этот сладкий и вкусный фрукт (а вернее – ягода) является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог.
Арбуз, конечно же, заслужил свой собственный праздник. Однако совсем не редки случаи, когда принесенный в дом арбуз оказывается неспелым, водянистым и совершенно невкусным, а то и вовсе неприятным! И становится очень жаль зря потраченных денег – ведь цены на арбузы низкими назвать язык не поворачивается.
„Девочки – более сладкие“
Арбузы в магазинах и на рынках Эстонии можно встретить со всего света. Тут и Средиземноморье, и Африка, и Южная Америка, и Средняя Азия. И, разумеется, каждый продавец уверяет, что именно у него арбузы самые вкусные и что вы непременно вернетесь к нему за новым.
И кто, как не продавец арбузов, может дать дельный совет по выбору?
На Центральном рынке сразу несколько человек указали на Евгения, молодого человека за арбузным прилавком: „Вот он точно знает, как выбирать арбузы!“
Евгений говорит, что часто людям не нравятся светлые или желтые пятна на боку у арбуза – и зря. Ведь в этом нет ничего страшного, просто этим бочком арбуз лежал на земле и ему досталось меньше солнечного света.
„Говорят, что это пятно должно быть насыщенно-желтым, не должно быть белым. Но сколько занимаюсь арбузами, никакой связи цвета пятна со вкусом арбуза не заметил. По-моему, цвет пятна не имеет значения“, – говорит Евгений.
Форма, по его словам, тоже не имеет значения: „Арбузы бывают всякие, круглые, овальные, кривые, кособокие, так кособокий может быть еще и вкуснее идеально круглого. Главное – звук. Арбуз должен быть звонким, как хорошо надутый мяч. Когда арбуз спелый, звук отличается очень сильно, у недозрелого звук глухой. А вот дыню по звуку выбирать нельзя, у дынь свои хитрости: спелая хорошая дыня должна сладко пахнуть в том месте, где у нее был цветок, если запаха нет – то, скорее всего, не будет и вкуса“.
Однако, говорит специалист по арбузам, глухой звук может быть у арбуза, который внутри треснул от спелости и в серединке образовалась пустота. Такой арбуз тоже может быть очень сладким.
Еще, говорит Евгений, различают среди арбузов „девочек“ и „мальчиков“. И „девочки“, как правило, более сладкие: „Их различают по форме около хвостика и носика, где цветок был. Если точка, где был цветок, слегка вогнута, то перед вами – „девочка“. Если носик выпячен – это „мальчик“.
Продавец азербайджанских арбузов Мария в ответ на просьбу помочь выбрать хороший арбуз машет рукой и говорит: „На самом деле выбирать арбуз нужно только по размеру, какой вам нужен. Потому что если привезли партию вкусных арбузов, то они все там будут вкусные. А если привезли партию недоспелых, то сколько их ни перебирай, все равно все будут невкусные. Так что для пробы возьмите поменьше, а когда убедитесь, что арбуз хорош, приходите за большим“.
Польза vs вред
Арбуз – очень вкусный и полезный продукт. Плодовая мякоть арбуза содержит от 6 до 13% легкоусвояемых сахаров. В 100 граммах съедобной части плода содержится всего 38 килокалорий, при этом в качестве легкого перекуса арбуз подавляет чувство голода, что делает его незаменимым компонентом питания всякого, кто отчаялся похудеть к лету, но еще надеется успеть похудеть к зиме.
В мякоти содержатся витамин А, витамины группы В (В1, В2, В6, В9 и РР), витамин С, витамин Е, магний, калий, кальций, фосфор, железо, натрий. Богат арбуз и антиоксидантами, в их числе ликопин, ниацин и тиамин, а также каротин, рибофлавин и аскорбиновая кислота. Высокое содержание антиоксидантов в арбузе предупреждает процессы старения, защищает организм от возрастных нарушений, борется со свободными радикалами, помогает противостоять развитию онкологических заболеваний.
Высокое содержание воды позволяет использовать арбуз в качестве мочегонного и желчегонного средства, арбузный сок способен очистить печень и почки от шлаков и токсинов. Содержащиеся в арбузе пищевые волокна способствуют снижению холестерина. Содержание в арбузе фолиевой кислоты позитивно сказывается на клеточном делении, белковом метаболизме, отражается на красоте и здоровье кожи, волос, а также на функционировании пищеварения.
Высокое содержание магния (в 100 граммах около 60% суточной нормы) обеспечивает нормальное всасывание других полезных веществ (кальция, натрия, калия), а это полезно для внутренних органов, в частности для сердечнососудистой системы.
Арбуз используют в лечебном питании при анемии, атеросклерозе, гипертонии, болезнях печени, камнях желчного пузыря и мочевыводящих путей, артритах, подагре, при ожирении. А сам по себе летний вкус арбуза влияет на выработку в организме гормонов радости.
Однако важно учитывать еще одно свойство арбуза – повышенную склонность к размножению микробов. Это означает, что и в мякоти, и в корке очень быстро возникает среда для размножения микроорганизмов. Вот почему нельзя покупать поврежденные или уже разрезанные плоды, а также хранить вскрытый, но недоеденный арбуз вне холодильника.
Арбуз может быть и опасен, если выращен в искусственных условиях, так сказать, в ускоренном темпе. Для быстрого созревания и набора массы арбузы подкармливают азотными удобрениями, которые сами по себе не особо токсичны, однако при попадании в желудочно-кишечный тракт происходит их преобразование во вредные соединения и нитриты. Вот именно они и вызывают онкологические заболевания. Нитриты нарушают транспортную функцию крови– это влияет на гемоглобин, что впоследствии может привести к гипоксии – недостатку кислорода в тканях.
Противопоказано употребление арбуза людям с болезнями мочеполовой системы, диареей, метеоризмом, коликами, тяжёлыми патологиями поджелудочной и предстательной железы. С особой осторожностью к пользе арбуза нужно относиться диабетикам.
Народные мудрости: как выбрать арбуз?
Интернет тоже наполнен советами по выбору арбуза. Пользователи Cети советуют:
Не покупайте лопнувший арбуз, а также тот, который демонстративно был разрезан продавцом. Бактерии способны размножаться с огромной скоростью, очутившись на его сладкой поверхности или мякоти.
У спелого арбуза хвостик высохший, сбоку светло-желтое или оранжевое пятно, а полоски по максимуму контрастные.
Попробуйте проткнуть корку ногтем, если вам это легко удалось, значит, у вас в руках незрелый плод. Если потереть корку, спелый арбуз не даст запаха, если же запахло свежескошенной травой, плод не спелый.
Если ударить спелый арбуз, он пружинит.
Мякоть арбуза, полного нитратов, ярко-красная с фиолетовым оттенком. Если мякоть такого плода поместить в емкость с водой, вода окрасится в розовый или красный цвет. Мякоть плода без нитратов воду сделает только мутной. У полезного арбуза внутренние волокна белого цвета, желтыми они становятся в плодах, полных нитратами.
Маленький арбуз, скорее всего, окажется несладким, но и большой брать не нужно. Огромный арбуз, вероятно, был подкормлен чем-то не совсем полезным. Идеальное решение – средний арбуз весом 5-7 кг.
Что делать с неудачным арбузом?
ТОП-5 рецептов из несладкого арбуза
Даже если купленный арбуз оказался не очень сладким, из него можно приготовить большое количество самых разных вкусных и полезных блюд. Причём в большинстве из них сладость этой ягоды не играет никакой роли. Если вы не хотите выбрасывать неудачный арбуз, то вот вам рецепты оригинальных блюд.
Желе из арбуза
Ингредиенты:
500 г мякоти арбуза
Сахар – по вкусу
15-20 г желатина
Сок половины лимона
100 мл воды
Способ приготовления:
Желатин замочить в воде, пока он не набухнет. В это время мякоть арбуза порезать кусочками. Измельчить погружным блендером или протереть мякоть через сито.
Полученную массу процедить и добавить лимонный сок. Всыпать сахар по вкусу, перемешать до растворения.
Набухший желатин нагреть, чтобы жидкость стала однородной. Не кипятить.
Добавить к арбузной массе. Разлить будущее желе по формам и отправить в холодильник до застывания.
Компот из арбуза
Ингредиенты:
2-3 кг арбуза
0,5 стакана сахарного песка
1 л кипятка
2-3 щепотки лимонной кислоты
Способ приготовления:
Арбуз помыть, отделить мякоть от кожуры и семян.
В кастрюлю налить 1 л кипятка и добавить нарезанную арбузную мякоть. Сразу всыпать сахарный песок и лимонную кислоту. Еще раз довести до кипения и варить в течение 5-10 минут. Попробовать напиток на вкус, по желанию добавить больше сахара или лимонной кислоты. Затем процедить компот через сито с мелкими ячейками, стараясь удалить из него всю мякоть.
Оставшуюся жидкость перелить в кувшин и охладить в холодильнике в течение 1 часа.
Подавать арбузный компот вместе с мятой, кубиками льда и кусочками лимона или лайма.
Арбузный сорбет
Ингредиенты:
750 г мякоти арбуза
200-250 г сахара
1 лимон
300 мл воды
Способ приготовления:
Мякоть арбуза, предварительно очищенную от косточек, нарезать ломтиками, добавить сок одного лимона и измельчить все в блендере.
Вскипятить воду с сахаром, остудить. Арбузное пюре хорошо перемешать с сиропом.
Арбузную массу вылить в мороженицу и приготовить сорбет. Если мороженицы нет, то поставьте в морозилку и перемешивайте каждый час. Подавать с листиками мяты.
Джем из красной смородины с арбузом (Джем из арбуза)
Ингредиенты:
1 кг мякоти арбуза
1 кг красной смородины
4 стакана сахара
Способ приготовления:
Смородину потолките с сахаром, добавьте мякоть арбуза без косточек и перемешайте. Доведите до кипения и варите 35-40 минут. Дайте немного остыть и протрите через сито.
Разложите в чистые банки с пластмассовыми крышками. Храните в холодильнике.
Салат из несладкого арбуза с сыром фета
Ингредиенты:
Арбуз – 500 г.
Сыр фета – 200 г.
Листочки базилика.
Масло оливковое – столовая ложка.
Бальзамический уксус.
Способ приготовления:
Кусочки арбуза очистить от семечек, удалить корку и порезать на кубики. Листочки базилика помыть, порезать мелко. Сложить в салатницу, полить оливковым маслом, сбрызнуть бальзамическим уксусом. Сыр фета порезать на небольшие кубики, выложить в салатницу, перемешать. Поставить готовое блюдо в холодильник на 20 минут, а после сразу подавать к столу.
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