Радуется пузо сладкому арбузу! Стоят ли дорогие арбузы своих денег и откуда к нам привозят самые вкусные полосатые ягоды?

3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза (Watermelon Day).

Свою историю он ведет из США, где отмечают Национальный День арбуза. Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Здесь этот сладкий и вкусный фрукт (а вернее – ягода) является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог.

Арбуз, конечно же, заслужил свой собственный праздник. Однако совсем не редки случаи, когда принесенный в дом арбуз оказывается неспелым, водянистым и совершенно невкусным, а то и вовсе неприятным! И становится очень жаль зря потраченных денег – ведь цены на арбузы низкими назвать язык не поворачивается.

„Девочки – более сладкие“

Арбузы в магазинах и на рынках Эстонии можно встретить со всего света. Тут и Средиземноморье, и Африка, и Южная Америка, и Средняя Азия. И, разумеется, каждый продавец уверяет, что именно у него арбузы самые вкусные и что вы непременно вернетесь к нему за новым.

И кто, как не продавец арбузов, может дать дельный совет по выбору?

На Центральном рынке сразу несколько человек указали на Евгения, молодого человека за арбузным прилавком: „Вот он точно знает, как выбирать арбузы!“

Евгений говорит, что часто людям не нравятся светлые или желтые пятна на боку у арбуза – и зря. Ведь в этом нет ничего страшного, просто этим бочком арбуз лежал на земле и ему досталось меньше солнечного света.

„Говорят, что это пятно должно быть насыщенно-желтым, не должно быть белым. Но сколько занимаюсь арбузами, никакой связи цвета пятна со вкусом арбуза не заметил. По-моему, цвет пятна не имеет значения“, – говорит Евгений.