Все профессии важны. На кого идут учиться сегодняшние абитуриенты?
Вступительные экзамены почти во всех вузах подошли к концу, и уже сегодня известно, какие профессии выбрали будущие студенты. Согласно опубликованному в апреле Кассой безработицы „Барометру занятости“ больше всего страна сейчас нуждается в аудиологах и логопедах, медиках и педагогах. Насколько эта картина совпадает с тем, на кого сейчас идут учиться абитуриенты, узнала „МК-Эстония“.
Помимо „Барометра занятости“ существует проект OSKA, который курирует Эстонское квалификационное агентство SA Kutsekoda. В рамках проекта составляют прогноз о навыках и специальностях, которые будут востребованы через несколько лет.
Согласно последнему исследованию OSKA, к 2027 году увеличится количество рабочих мест специалистов, выполняющих более сложные работы, и уменьшится количество рабочих мест, выполняющих рутинные задания. В будущем понадобятся работники, которые умеют внедрять технологию в различных сферах деятельности, развивать ее, обслуживать и управлять ею. Также повысится потребность в более персональных услугах – увеличится количество рабочих мест, предполагающих навыки анализа данных, а также способность к эмпатии и творческие способности. Уменьшится количество должностей, на которых выполняются рутинные рабочие задания, которые легко заменить технологией.
Университеты при формировании учебных планов должны в числе прочего учитывать результаты отраслевых отчетов OSKA. Но учитывают ли эти тенденции нынешние абитуриенты?
„Уже много лет специальности с наибольшим количеством кандидатов на очное обучение – инфотехнологии (IT), право, психология, медицина, физиотерапия и экономика. Мы также принимаем относительно большое количество студентов по этим специальностям, например, 223 человека по информатике, 180 по медицине и 150 по юриспруденции на очном“, – комментирует начальник приемной комиссии Тартуского университета Туули Калдма.
По ее словам, на количество кандидатов влияют различные факторы. Помимо интереса к специальности на выбор обязательно влияют показатели рынка труда, т. е. непосредственная связь специальности с конкретными рабочими местами и их трудовыми потребностями, а также размер дохода.
„В целом количество кандидатов меньше по специальностям, куда нельзя поступить только по результатам государственных экзаменов, а нужно сдать вступительный экзамен. Тогда кандидат более тщательно обдумывает свое решение, ведь сдача экзамена требует подготовки и планирования времени. Требование представить мотивационное письмо или другую письменную работу также сокращает количество кандидатов, – отмечает Калдма. – Кроме того, возможности получения стипендии также влияют на выбор. Мы рады, что стипендия в размере 400 евро привела к повышению интереса к учебным программам подготовки учителей. По заказу и при поддержке Министерства образования ТУ открыл 300 дополнительных учебных мест по подготовке учителей, и большинство из них уже заполнено“.
Проректор по учебной части ТТУ Хендрик Волли говорит, что у них в бакалавриате по-прежнему популярна сфера IT, ее чаще всего выбирают выпускники гимназий. Также возрос интерес к инженерии, особенно энергентике, и естественно-научным программам. Однако самый большой набор в этом году, по словам проректора ТТУ, был на бизнес-программу экономического факультета.
„На уровне бакалавра мы ожидали, что больше молодых людей присоединятся к программе корабельной механики Морской академии. Также, к сожалению, был очень скромный интерес к открытой в этом году учебной программе Курессаареского колледжа „Технологии устойчивой голубой экономики“, – говорит Хендрик Волли. – На уровне магистратуры мы ожидали немного больше студентов в области IT. Положительно здесь можно выделить только бизнес-инфотехнологию. На большинство остальных программ ожидали большего набора“.
Что касается инженерии, тут, по словам Волли, на программе зеленых технологий в энергетике начнут обучение 59 студентов. Еще в прошлом году, когда программа была открыта, поступивших было 29. На экономическом факультете проректор положительно выделяет программу бизнес-финансов и экономического учета. Этой осенью к учебе приступят 69 студентов, что почти на 20 больше, чем в предыдущие годы.
На уровне бакалавриата в ТЛУ, по словам специалиста по коммуникациям университета Моники Малюков, больше всего заявок было подано на специальность психология, а на уровне магистратуры на этот раз самой популярной специальностью стало управление в образовании.
„В этом году произошли положительные изменения в подаче заявлений на программы подготовки учителей: желающих было на 25% больше, чем в прошлом году, – отмечает Моника Малюков. – По сравнению с прошлым годом на магистерскую программу по организационному поведению поступило меньше заявок. Это не означает, что область непопулярна. Скорее снижение заявок может быть связано с тем, что в этом году мы планируем преподавать эту специальность только заочно и платно“.
Количество поступивших выросло
Таллиннская высшая техническая школа (TTK) в этом году, по словам специалиста по коммуникациям и маркетингу учебного заведения Марека Симульмана, получила на удивление много заявлений. Всего на обучение в ТТК подали заявки 3800 кандидатов, что показывает явный рост по сравнению с предыдущими годами.
Самыми популярными специальностями стали сессионные учебные программы Института экономики обслуживания: социальная работа, программа управления бизнесом и хозяйственный учет. Всего на эти учебные программы было подано 976 заявок.
„Следует отметить большую популярность учебных программ по транспорту и логистике, а также управлению закупками и поставками. Абитуриенты также проявляют большой интерес к программам робототехники и строительства зданий, – комментирует Симульман. – Среди программ сессионного обучения было на удивление популярно содержание недвижимости. Видимо, программа привлекает взрослых, решивших сменить профессию. Всегда хотелось бы видеть больше студентов, поступающих на учебную программу по машиностроению. Это классическая инженерная специальность, которая никуда не денется и которая ценится на рынке труда“.
Специалист по коммуникации Таллиннской высшей школы здравоохранения Танель Мурре рассказывает, что в течение летнего приема было подано в общей сложности 1 952 заявления на 396 учебных мест прикладного высшего образования (медицинская сестра, пропаганда здоровья, зубной техник, трудотерапевт, фармацевт, оптометрист, акушерка) и 141 заявление на 40 учебных мест по программам магистратуры в области наук о здоровья. Всего с 12 по 30 июля поступило 2093 заявления.
Самые популярные направления в университетах
Инфотехнологии
Инженерия
Естественные науки
Экономика
Психология
Педагогические специальности
Управление и менеджмент бизнеса
Андрагогика
Право
Медицина
Физиотерапия
*ТУ, ТТУ, ТЛУ
Специальности в высших школах, которые чаще выбирают абитуриенты
Сестринское дело
Зубной техник
Акушерка
Фармацевт
Оптометрист
Специалист по пропаганде здоровья
Трудотерапия
Социальная работа
Программа управления бизнесом
Хозяйственный учет
Транспорт и логистика
Управление закупками и поставками
Железнодорожный транспорт
Робототехника
Строительство зданий
*Таллиннская высшая техническая школа и Таллиннская высшая школа здравоохранения
Каких специалистов еще не хватает в Эстонии?
Вальцовщики
Врачи общей практики
Инженеры
Лакировщики и покрасчики
Ландшафтные архитекторы
Маляры и рабочие родственных занятий
Механики
Настильщики полов и плиточники
Операторы оборудования
Педагогические работники
Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов
Полицейские
Провизоры
Работники, оказывающие индивидуальные услуги по уходу за больными на дому
Разработчики в IT
Сборщики электрического и электронного оборудования
Сварщики и газорезчики
Слесари
Социальные работники
Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию
Средний медицинский персонал по уходу
Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков
Стоматологи
Техники по строительству
Электрики в строительстве
Электромеханики и монтеры электрического оборудования
Аудиологи и логопеды
Ведущие специалисты по медицинскому уходу
Врачи-специалисты
Педагоги для людей с особыми потребностями
Педагогические работники в средней школе
Помощники по уходу в учреждениях здравоохранения
Психологи
*Согласно последнему „Барометру занятости“.
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