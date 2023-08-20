Все профессии важны. На кого идут учиться сегодняшние абитуриенты?

„В целом количество кандидатов меньше по специальностям, куда нельзя поступить только по результатам государственных экзаменов, а нужно сдать вступительный экзамен. Тогда кандидат более тщательно обдумывает свое решение, ведь сдача экзамена требует подготовки и планирования времени. Требование представить мотивационное письмо или другую письменную работу также сокращает количество кандидатов, – отмечает Калдма. – Кроме того, возможности получения стипендии также влияют на выбор. Мы рады, что стипендия в размере 400 евро привела к повышению интереса к учебным программам подготовки учителей. По заказу и при поддержке Министерства образования ТУ открыл 300 дополнительных учебных мест по подготовке учителей, и большинство из них уже заполнено“.

По ее словам, на количество кандидатов влияют различные факторы. Помимо интереса к специальности на выбор обязательно влияют показатели рынка труда, т. е. непосредственная связь специальности с конкретными рабочими местами и их трудовыми потребностями, а также размер дохода.

„Уже много лет специальности с наибольшим количеством кандидатов на очное обучение – инфотехнологии (IT), право, психология, медицина, физиотерапия и экономика. Мы также принимаем относительно большое количество студентов по этим специальностям, например, 223 человека по информатике, 180 по медицине и 150 по юриспруденции на очном“, – комментирует начальник приемной комиссии Тартуского университета Туули Калдма.

Согласно последнему исследованию OSKA, к 2027 году увеличится количество рабочих мест специалистов, выполняющих более сложные работы, и уменьшится количество рабочих мест, выполняющих рутинные задания. В будущем понадобятся работники, которые умеют внедрять технологию в различных сферах деятельности, развивать ее, обслуживать и управлять ею. Также повысится потребность в более персональных услугах – увеличится количество рабочих мест, предполагающих навыки анализа данных, а также способность к эмпатии и творческие способности. Уменьшится количество должностей, на которых выполняются рутинные рабочие задания, которые легко заменить технологией.

Помимо „Барометра занятости“ существует проект OSKA, который курирует Эстонское квалификационное агентство SA Kutsekoda. В рамках проекта составляют прогноз о навыках и специальностях, которые будут востребованы через несколько лет.

Проректор по учебной части ТТУ Хендрик Волли говорит, что у них в бакалавриате по-прежнему популярна сфера IT, ее чаще всего выбирают выпускники гимназий. Также возрос интерес к инженерии, особенно энергентике, и естественно-научным программам. Однако самый большой набор в этом году, по словам проректора ТТУ, был на бизнес-программу экономического факультета.

„На уровне бакалавра мы ожидали, что больше молодых людей присоединятся к программе корабельной механики Морской академии. Также, к сожалению, был очень скромный интерес к открытой в этом году учебной программе Курессаареского колледжа „Технологии устойчивой голубой экономики“, – говорит Хендрик Волли. – На уровне магистратуры мы ожидали немного больше студентов в области IT. Положительно здесь можно выделить только бизнес-инфотехнологию. На большинство остальных программ ожидали большего набора“.

Что касается инженерии, тут, по словам Волли, на программе зеленых технологий в энергетике начнут обучение 59 студентов. Еще в прошлом году, когда программа была открыта, поступивших было 29. На экономическом факультете проректор положительно выделяет программу бизнес-финансов и экономического учета. Этой осенью к учебе приступят 69 студентов, что почти на 20 больше, чем в предыдущие годы.

На уровне бакалавриата в ТЛУ, по словам специалиста по коммуникациям университета Моники Малюков, больше всего заявок было подано на специальность психология, а на уровне магистратуры на этот раз самой популярной специальностью стало управление в образовании.

„В этом году произошли положительные изменения в подаче заявлений на программы подготовки учителей: желающих было на 25% больше, чем в прошлом году, – отмечает Моника Малюков. – По сравнению с прошлым годом на магистерскую программу по организационному поведению поступило меньше заявок. Это не означает, что область непопулярна. Скорее снижение заявок может быть связано с тем, что в этом году мы планируем преподавать эту специальность только заочно и платно“.