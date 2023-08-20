ФОТО | Клуб 20 августа собрался на торжественное заседание в Белом зале замка Тоомпеа

С приветственным словом к присутствующим обратились спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и премьер-министр Кая Каллас. С речью, посвященной этому дню, выступил член клуба Андрус Ристкок.

В своем выступлении Хуссар отметил, что те, кто утвердил 32 года назад государственную независимость Эстонии, заложили фундамент. „Ваша дальновидность проложила путь к тому государству, которым мы являемся сегодня: эффективным, успешным и самодостаточным. Хочу от всего сердца поблагодарить вас за это, потому что мы находимся здесь сегодня благодаря принятому вами решению. За 32 года мы смогли построить общество, опирающееся на демократию, соблюдающее принципы правового государства и права человека“, – отметил он.

„Дорогие соотечественники! Давайте не забывать, что свободное государство – это не данность! Это – привилегия. Об этом нам напомнило утро 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину, направив свои войска на территорию свободного государства, чтобы сеять смерть и разрушения“, – подчеркнул Хуссар.

По словам Хуссара, молодежь – это наше будущее, так как именно их идеи и мысли указывают направление развития Эстонии и закладывают основу для лучшего будущего. „Мы живем в стремительно меняющемся мире, но молодые люди открыты новым идеям и принимают на их основе лучшие решения для будущего Эстонии. Именно новые идеи, мысли и дела помогают нам двигаться дальше и создавать наше общее будущее. Молодым людям свойственна смелость. Они не боятся мечтать о чем-то большем и стремиться к новым вершинам: быстрее, выше и дальше“, – добавил он.

В своей приветственной речи Каллас сказала, что в истории существуют окна возможностей, которыми Эстония успешно воспользовалась благодаря членам клуба. „Крайне важно и то, что вы решили именно восстановить республику 1918 года, а не создать что-то новое. Это дало нам большую поддержку. Цель была очень четкой, цель была единой. Когда цель была достигнута, началось создание государства“, – добавила она.