Таллинн поможет малоимущим пожилым вылечить зубы или поставить протез(1)
Начиная с 1 августа город Таллинн в сотрудничестве с Таллиннской стоматологической клиникой (SA Tallinna Hambakliinik) начал предоставлять малоимущим пенсионерам, прописанным в столице, возможность лечения зубов. Помимо денег от Кассы здоровья (80 евро на лечение и 260 евро на протезирование) появилась возможность вылечить или восстановить зубы на сумму до 500 евро. Как же эти деньги получить, выясняла „МК-Эстония“.
В рамках данного проекта лечение зубов на сумму до 500 евро в Таллиннской стоматологической клинике сможет получить пожилой человек, который в период с 1 января по 31 декабря 2022 г. три раза или более раз получал пособие, зависящее от дохода, предоставляемое Таллинном, и которому, согласно плану лечения, необходима стоматологическая помощь либо, по решению стоматолога, зубной протез.
Решение о необходимости установки зубных протезов принимает стоматолог, а стоматологическую услугу оказывают на основании составленного зубным врачом плана лечения и в соответствии с действующим прейскурантом SA Tallinna Hambakliinik.
Город в сотрудничестве с SA Tallinna Hambakliinik компенсирует расходы на стоматологические услуги малообеспеченным пожилым таллиннцам, поскольку лечение зубов стоит дорого и, к сожалению, для многих пенсионеров оно остается недоступным.
Ходатайствовать о предоставлении услуг на лечение зубов может зарегистрированный в качестве жителя Таллинна человек пенсионного возраста.
Отдел социального обеспечения при районной управе по месту регистрации будет выдавать подтверждение, что человек соответствует условиям. После чего данный документ необходимо предоставить в стоматологическую клинику.
Ходатайствовать о получении пособия можно до 30 июня 2024 года или до исчерпания бюджета данного пособия. Бюджет проекта составляет 200 тысяч евро, расходы покрывает SA Tallinna Hambakliinik.
По спискам
Вице-мэр Бетина Бешкина ответила на вопросы „МК-Эстонии“ о данном проекте.
– Сколько в Таллинне, по последним данным, пенсионеров, которые будут иметь право на 500 евро в рамках проекта?
– Ходатайствовать о предоставлении услуг на лечение зубов может зарегистрированный в качестве жителя Таллинна человек пенсионного возраста. Согласно § 7 Закона о государственном пенсионном страховании, это человек, достигший возраста 65 лет, либо моложе, но подпадающий под это положение закона. Важное условие: этот человек в период с 1 января по 31 декабря 2022 года три или более раз получал от города пособие, зависящее от дохода.
По данным Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения за 2022 год этому условию соответствует около 1600 человек.
– Поясните, пожалуйста, что значит „моложе, но подпадающий под это положение закона“?
– Согласно действующей на сегодняшний день правовой регуляции (§ 7 Закона о государственном пенсионном страховании) пенсионный возраст по старости составляет 65 лет, но пенсионный возраст планируется повышать постепенно после того, как в 2016 году он был уравнен для мужчин и женщин.
Постепенное повышение пенсионного возраста по старости дает право выйти на пенсию до достижения 65-летнего возраста лицам, родившимся в 1953–1960 гг. Таким образом, у лиц, родившихся в 1954–1960 гг., пенсионный возраст постепенно повышается с 63 до 65 лет на 3 месяца за каждый последующий год рождения, начиная с 2017 года (для родившихся в 1954 году – 63 года и 3 месяца), и достигнет 65 лет (лица 1961 г. р.) к 2026 году.
– Что нужно сделать, чтобы получить это пособие в 500 евро на лечение и протезирование зубов?
– В первую очередь человеку нужно обратиться в социальный отдел при районной управе по месту регистрации, где будет выдано подтверждение, что он соответствует условиям (то есть в период с 1 января по 31 декабря 2022 года три или более раз получал от города пособие, зависящее от дохода).
После чего данный документ необходимо предоставить в стоматологическую клинику (SA Tallinna Hambakliinik).
Окончательное решение о необходимости установки зубных протезов принимает стоматолог, а стоматологическая услуга оказывается на основании составленного стоматологом плана лечения и в соответствии с действующим прейскурантом клиники.
200 000 евро для пенсионеров
Максим Волков, председатель правления SA Tallinna Hambakliinik также поделился комментарием о лечении пожилых.
„SA Tallinna Hambakliinik принадлежит Таллинну и выполняет особую социальную роль в нашем городе. В настоящий момент мы в числе лидеров на рынке стоматологических услуг. Клиника быстро развивается и не только оказывает услуги высокого качества, но и постоянно реализует различные социальные проекты. В рамках сотрудничества с городской управой мы выделили из своих средств 200 000 евро, чтобы помочь с лечением зубов тем, кто в этом остро нуждается, но при этом их материальное положение не позволяет сходить к стоматологу.
Стоматология занимает особое место среди медицинских услуг. Компенсации на лечение зубов, предоставляемые Tervisekassa, не очень большие, в то время как стоимость всех без исключения медицинских услуг растет. При этом состояние здоровья зубов и полости рта напрямую влияет на качество жизни.
Зубная боль – это не то, что можно терпеть, а если своих зубов уже не осталось или их мало, то без протезов невозможно нормально питаться.
Именно поэтому наша клиника вышла с предложением к городской управе запустить пилотный проект помощи нуждающимся в лечении зубов или в новых протезах. Полагаю, что эта мера поддержки будет очень востребована, и мы сможем в следующем году продолжить данный социальный проект.
Важно отметить, что мы делаем это не за счет налогоплательщиков. Мы не получаем средства или дотации из городского бюджета, а напротив, направляем полученную нами прибыль в различные проекты, направленные на решение социальных задач. Таким образом все пациенты SA Tallinna Hambakliinik – а количество визитов в нашу клинику все время растет и сейчас превышает 100 000 в год – участвуют в таких добрых и нужных делах!
Надо отметить, что бюджет проекта – 200 000 евро, а в списках – более 1500 человек. Людей явно больше, чем бюджет предусматривает, поэтому, скорей всего, в следующем году мы продолжим этот проект и будем добавлять финансирование.
Как же получить лечение на эти 500 евро? В соцотдел каждой части города был отправлен список людей, которые подпадают под эту программу. Пенсионеру нужно будет обратиться в соцотдел, там ему выдадут гарантийное письмо, и с этим письмом прийти к нам (Toompuiestee, 4-b). Врач составит лечебный план. И после лечения или протезирования при составлении счета из суммы, которую нужно будет заплатить, вычтут 500 евро. А если счет будет меньше этой суммы – деньги останутся на следующий визит“.
Таблица повышения пенсионного возраста
1954 – 63 года 3 месяца
1955 – 63 года 6 месяцев
1956 – 63 года 9 месяцев
1957 – 64 года
1958 – 64 года 3 месяца
1959 – 64 года 6 месяцев
1960 – 64 года 9 месяцев
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