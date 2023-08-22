Таллинн поможет малоимущим пожилым вылечить зубы или поставить протез

– Ходатайствовать о предоставлении услуг на лечение зубов может зарегистрированный в качестве жителя Таллинна человек пенсионного возраста. Согласно § 7 Закона о государственном пенсионном страховании, это человек, достигший возраста 65 лет, либо моложе, но подпадающий под это положение закона. Важное условие: этот человек в период с 1 января по 31 декабря 2022 года три или более раз получал от города пособие, зависящее от дохода.

– Сколько в Таллинне, по последним данным, пенсионеров, которые будут иметь право на 500 евро в рамках проекта?

Ходатайствовать о получении пособия можно до 30 июня 2024 года или до исчерпания бюджета данного пособия. Бюджет проекта составляет 200 тысяч евро, расходы покрывает SA Tallinna Hambakliinik.

Отдел социального обеспечения при районной управе по месту регистрации будет выдавать подтверждение, что человек соответствует условиям. После чего данный документ необходимо предоставить в стоматологическую клинику.

Ходатайствовать о предоставлении услуг на лечение зубов может зарегистрированный в качестве жителя Таллинна человек пенсионного возраста.

Город в сотрудничестве с SA Tallinna Hambakliinik компенсирует расходы на стоматологические услуги малообеспеченным пожилым таллиннцам, поскольку лечение зубов стоит дорого и, к сожалению, для многих пенсионеров оно остается недоступным.

Решение о необходимости установки зубных протезов принимает стоматолог, а стоматологическую услугу оказывают на основании составленного зубным врачом плана лечения и в соответствии с действующим прейскурантом SA Tallinna Hambakliinik.

В рамках данного проекта лечение зубов на сумму до 500 евро в Таллиннской стоматологической клинике сможет получить пожилой человек, который в период с 1 января по 31 декабря 2022 г. три раза или более раз получал пособие, зависящее от дохода, предоставляемое Таллинном, и которому, согласно плану лечения, необходима стоматологическая помощь либо, по решению стоматолога, зубной протез.

По данным Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения за 2022 год этому условию соответствует около 1600 человек.

– Поясните, пожалуйста, что значит „моложе, но подпадающий под это положение закона“?

– Согласно действующей на сегодняшний день правовой регуляции (§ 7 Закона о государственном пенсионном страховании) пенсионный возраст по старости составляет 65 лет, но пенсионный возраст планируется повышать постепенно после того, как в 2016 году он был уравнен для мужчин и женщин.

Постепенное повышение пенсионного возраста по старости дает право выйти на пенсию до достижения 65-летнего возраста лицам, родившимся в 1953–1960 гг. Таким образом, у лиц, родившихся в 1954–1960 гг., пенсионный возраст постепенно повышается с 63 до 65 лет на 3 месяца за каждый последующий год рождения, начиная с 2017 года (для родившихся в 1954 году – 63 года и 3 месяца), и достигнет 65 лет (лица 1961 г. р.) к 2026 году.

– Что нужно сделать, чтобы получить это пособие в 500 евро на лечение и протезирование зубов?

– В первую очередь человеку нужно обратиться в социальный отдел при районной управе по месту регистрации, где будет выдано подтверждение, что он соответствует условиям (то есть в период с 1 января по 31 декабря 2022 года три или более раз получал от города пособие, зависящее от дохода).

После чего данный документ необходимо предоставить в стоматологическую клинику (SA Tallinna Hambakliinik).

Окончательное решение о необходимости установки зубных протезов принимает стоматолог, а стоматологическая услуга оказывается на основании составленного стоматологом плана лечения и в соответствии с действующим прейскурантом клиники.

200 000 евро для пенсионеров

Максим Волков, председатель правления SA Tallinna Hambakliinik также поделился комментарием о лечении пожилых.