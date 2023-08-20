20.08.2023, 11:40
В Эстонии растет оборот наличных денег(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Во втором квартале 2023 года из эстонских банкоматов снимали деньги в общей сложности 6,4 млн раз. Общая сумма снятых средств составила 997 млн евро.
По сравнению с предыдущим кварталом общая сумма снятых из банкоматов наличных увеличилась на 13%, свидетельствуют данные Банка Эстонии.
Во втором квартале с помощью банкоматов было внесено наличных денег на сумму 535,7 млн евро. Это на 10% больше, чем в предыдущем квартале, сообщает Rus.err.ee.
Во втором квартале по всей Эстонии были установлены 668 банкоматов, из которых 255 можно было использовать и для внесения наличных.
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