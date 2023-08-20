Автомобиль врезался в дерево, два человека в больнице

19 августа в 23:47 произошла авария в Валгамаа, Отепя, деревня Пюхаярве, на 1-м километре дороги Пюхаярве - Пукамыйза, когда водитель, личность которого пока не установлена, съехал с дороги на автомобиле Mercedes-Benz CLK 230 и врезался в дерево.

В момент аварии в автомобиле находились 52-летняя женщина и 24-летний мужчина. Они оба были доставлены в больницу.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

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