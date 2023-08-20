Эстония отмечает День восстановления независимости

32 года назад, 20 августа 1991 года, в 23:03 Верховный Совет Эстонской Республики принял 69 голосами „за“ постановление „О восстановлении независимости Эстонской Республики“.

По случаю 32-й годовщины восстановления независимости Эстонии башня „Длинный Герман“ на Тоомпеа будет открыта для посещения. На башню можно будет подняться с 11:00–17:00, сообщает Rus.err.ee.

В этот день также состоится прием президента страны в Розовом саду Кадриорга. Трансляцию этого мероприятия в прямом эфире будут вести ETV+ и rus.err.ee. Начало - в 18:45.

В городах Эстонии в честь праздника пройдут концерты.

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