Эстония отмечает День восстановления независимости(5)
В воскресенье, 20 августа, в Эстонии отмечается День восстановления независимости: по всей стране вывешены государственные флаги и проходят торжественные мероприятия в память о принятии постановления „О независимости Эстонской Республики“ 20 августа 1991 года.
32 года назад, 20 августа 1991 года, в 23:03 Верховный Совет Эстонской Республики принял 69 голосами „за“ постановление „О восстановлении независимости Эстонской Республики“.
По случаю 32-й годовщины восстановления независимости Эстонии башня „Длинный Герман“ на Тоомпеа будет открыта для посещения. На башню можно будет подняться с 11:00–17:00, сообщает Rus.err.ee.
В этот день также состоится прием президента страны в Розовом саду Кадриорга. Трансляцию этого мероприятия в прямом эфире будут вести ETV+ и rus.err.ee. Начало - в 18:45.
В городах Эстонии в честь праздника пройдут концерты.
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