20.08.2023, 08:55
ФОТО и ВИДЕО | Волшебная Белая ночь в Харьюмаа
В субботу в Тситреском парке, в западной части Лахемааского национального парка, прошла „Белая ночь“. По всему парку было установлено 25 световых инсталляций, рассказывающих истории о зыбком равновесии между людьми и природой.
Музыкальное настроение создавали: Lüü-Türr, Мария Петерсон, Эва Еэнсаар, Мауно Меэсит, Тийт Кикас и другие.
Также были открыты разные мастерские, гостей угощали в Кафе лесных вкусов и Блинной от Сагадиского лесного центра.
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