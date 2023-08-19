Коварная проблема артериального давления обычно не дает о себе знать

Для измерения артериального давления в домашних условиях, по словам фармацевта, есть несколько вариантов оборудования – как для измерения давления на запястье, которое удобно носить в сумке, так и множество различных автоматических и полуавтоматических приборов. „Широко используются автоматические устройства. Их делает удобными то, что нужно всего лишь нажать одну кнопку, чтобы получить результат измерения“, — говорит Оолберг. По ее словам, при измерении артериального давления на плече важно, чтобы манжета, которая надевается на руку, была подходящего размера. При желании можно посмотреть, как измеряют артериальное давление конкретным прибором в аптеке. Фармацевт также объяснит, что означают цифры, используемые при измерении.

По словам аптекаря, в случае нормальных показателей артериального давления достаточно проводить его измерение каждые два года. „Но если вы заметили повышение артериального давления или уже принимаете лекарства от повышенного артериального давления, то необходимо постоянно следить за показаниями давления, и стоит иметь свой тонометр дома“, — рекомендует Оолберг.

„Часто человек сам не ощущает высокого кровяного давления, но при этом высокое давление несет с собой опасность и подвергает большой нагрузке как сердце, так и сосуды, а в долгосрочной перспективе это может привести к повреждению мозга, почек и сердца“, — говорит Оолберг и подчеркивает, что именно поэтому регулярный контроль артериального давления очень важен, так как он является первым шагом для предотвращения инфаркта и инсульта.

По словам провизора тартуской аптеки Sõbra Benu Астрид Оолберг, артериальное давление является одним из важнейших показателей здоровья при оценке общего состояния здоровья. „Средним показателем артериального давления считается 130/85 мм рт.ст. – первое число обозначает давление крови на стенки сосудов в момент сокращения сердца, а второе - давление в сосудах в момент расслабления сердечной мышцы“, — объясняет фармацевт и добавляет, что решающее значение для артериального давления имеют как тренированность сердца, так и состояние сосудов.

Кроме того, некоторые устройства также имеют функцию обнаружения нарушения сердечного ритма, и, если вы хотите приобрести аппарат именно с такой возможностью, то стоит подробнее узнать об этом в аптеке. Также отслеживать артериальное давление можно с помощью смарт-часов, которые измеряют как артериальное давление, так и частоту пульса.



Как измерять артериальное давление?



Аптекарь подчеркивает, что для измерения артериального давления нужно сидеть спокойно, манжету надевают на левую руку на высоте сердца, а ладонь держать вверх. „Во время измерения следует дышать спокойно, избегать разговоров и ерзания, а также нельзя скрещивать ноги“, — объясняет Оолберг и рекомендует делать 2-3 замера, и выводить из них средний результат.

„При желании вы также можете записать образец артериального давления, но и устройства для измерения артериального давления также имеют слот памяти, где показания автоматически сохраняются“, — объясняет Олберг.

Фармацевт подчеркивает, что при ведении дневника артериального давления измерения необходимо проводить ежедневно в аналогичных условиях. „Стоит помнить, что артериальное давление разное в различных частях тела – например, на левой и правой руке. Оно также меняется в течение дня и становится ниже ночью. Кроме того, артериальное давление также зависит от того, находится ли человек в состоянии покоя и занят физической работой“, — объясняет Оолберг. Хотя тонометры сами по себе надежны, но их батарейки со временем необходимо менять. Приборы для измерения артериального давления, продаваемые в аптеке, имеют гарантию, а также при необходимости осуществляется гарантийный ремонт.

По словам Оолберг, одной из наиболее распространенных проблем с кровяным давлением является гипертония. По словам фармацевта, точные причины заболевания неизвестны, но часто оно сопровождается каким-либо другим расстройством здоровья. „Например, некоторые лекарства – в том числе противозачаточные таблетки – могут повышать артериальное давление, а также существенными факторами являются заболевания почек и проблемы с обменом веществ, кальцификация сосудов. Факторами риска также являются курение, чрезмерное употребление алкоголя и повышенная масса тела“, - приводит примеры фармацевт и добавляет, что генетика и наследственность также играют роль в случае повышенного артериального давления, а для пожилых людей фактор риска данной проблемы со здоровьем является повышенным. Аптекарь подчеркивает, что при проблемах с артериальным давлением необходимо ежедневно принимать соответствующие медикаменты и курс лечения нельзя прерывать.

Артериальное давление также можно проверять в аптеках Benu, и Оолберг рекомендует вам проконсультироваться с фармацевтом, если вас беспокоит данный вопрос вашего здоровья.