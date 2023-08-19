Концерн Operail, потерявший большую часть объема грузов, по-прежнему обладает устойчивым финансовым положением и ищет новые решения(1)
Концерн железнодорожных предприятий Operail, потерявший 83% объёма грузов из-за прямых и косвенных последствий войны на Украине, остался в прогнозируемом убытке в первом полугодии этого года. Однако благодаря доходам, полученным от продажи нестратегических активов, финансовое положение концерна по-прежнему устойчивое, и правление ищет для Operail новые возможности для развития.
Если в довоенном 2021 году объём грузов Operail за первое полугодие в Эстонии составил 6,6 млн. тонн, то за тот же период 2022 года – 3,6 млн. тонн, а в этом году – всего 1,1 млн. тонн. Таким образом, ровно половина из 2,2 млн. тонн объёма грузов, прогнозируемого на 2023 год, была перевезена в первом полугодии.
„Мы заранее знали, что в первом полугодии будем в убытке, потому что железнодорожные перевозки – это бизнес, основанный на объёме, эффективность которого заключается в возможности перевозить много и сразу. При небольшом объёме трудно работать с прибылью и в той же степени сокращать расходы. Кроме того, в первом полугодии было много чрезвычайных расходов, таких как затраты на сокращения работников“, – заявил председатель правления Operail Рауль Тоомсалу. Прибыль концерна до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) за первое полугодие составила 0,2 млн. евро, а чистый убыток – 3,1 млн. евро.
Причиной резкого падения объёма грузов являются санкции, введённые против России и Белоруссии в 2022 году, а также решение собственника прекратить с 2023 года перевозку также и неподсанкционных товаров из России и Белоруссии. „Хотя такое решение подаёт образцовый сигнал о том, что Operail никоим образом не поддерживает агрессора, оно даёт сильное коммерческое преимущество конкурентам, все из которых продолжают перевозить грузы из России и Беларуси. К сожалению, мы не прогнозируем повышения получаемых доходов от перевозок, обслуживаемых в Эстонии в этом году“, – сказал Тоомсалу.
Чтобы адаптироваться к новой ситуации, количество работников концерна было сокращено наполовину, но сократить количество работников пропорционально уменьшению объёма перевозок по-прежнему не представляется возможным. „Сокращение в таком масштабе было очень сложным процессом, потому что мы имеем дело с людьми со специальными знаниями о железнодорожной сфере. Важно сохранить компетенцию профильных знаний, чтобы в будущем можно было восстановить объёмы“, – обратил внимание Тоомсалу на дополнительную проблему.
Поскольку железнодорожные перевозки являются зависящим от объёма бизнесом, от потери объёма транзита пострадали и небольшие эстонские предприятия, чьи грузы сами по себе не составляют отдельный поезд. Чтобы решить эту проблему, Operail только что запустил новую услугу для небольших клиентов – еженедельные линейные поезда, в которых можно забронировать место, даже всего для одного вагона.
В начале года Operail вышел из бизнеса грузовых перевозок в Финляндии и бизнеса по сдаче в аренду вагонов. Полученная выручка от продаж позволяет концерну справиться с текущей сложной ситуацией и сосредоточиться на поиске новых решений. „Несмотря на то, что из-за потерянных объёмов текущий денежный поток Operail на данный момент практически близок к нулю, положение концерна финансово устойчиво. На счету остался значительный буфер от продажи активов“, – сказал Тоомсалу.
Чтобы концерн снова стал прибыльным за счёт нахождения новых решений, в настоящее время идёт разработка комплексной стратегии, которая должна быть завершена к осени. После того, как экономическое состояние концерна улучшится, можно будет, по желанию собственника, двигаться дальше с приватизацией Operail.
Operail — железнодорожное предприятие, принадлежащее Эстонской Республике, которое занимается грузоперевозками, ремонтом и строительством подвижного состава. Operail даёт работу около 250 людям. До 2023 года концерн Operail занимался, помимо прочего, сдачей вагонов в аренду, а также грузоперевозками в Финляндии. По указанию собственника Operail вышел из этих направлений бизнеса, поскольку они не являются стратегически необходимыми для государства видами деятельности.