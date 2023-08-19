Государство платит за родителей: актуальные вопросы про алименты и ответы специалистов на них

У меня месяц практически не было работы, алименты платить не с чего. На следующий месяц перспективы тоже туманные. Можно ли моей дочке получать алиментную помощь от государства, пока я не могу платить? По своей воле, временно. Пока у меня с работой не наладится.

О каком именно постановлении нужно ходатайствовать в суде, зависит от того, рассматривают ли ваше обращение в порядке ускоренного производства по платежному поручению либо в порядке искового производства. Когда суд выдал соответствующее постановление, у вас есть возможность в течение 45 дней подать в Департамент социального страхования заявление о выплате алиментной помощи в период ведения судопроизводства.

Если вы впервые обратились в суд с требованием алиментов, то у вас есть возможность ходатайствовать в Департаменте социального страхования об алиментной помощи в период ведения судопроизводства. Это можно сделать, когда судопроизводство еще ведется и суд выдал вам постановление о предложении платежного поручения или постановление об обеспечении иска в пользу ребенка, которые обязывают ответчика к уплате алиментов в ходе судебного производства.

Через какое время после того, как я подам на алименты от отца детей, я могу подать на получение алиментной помощи?

Если присужденные ребенку алименты превышают 100 евро, то и эту часть истребуют с должника. Разницу между полученной от государства алиментной помощью и суммой алиментов включают в размер долга.

Если родитель-должник не выполняет назначенные ему судом обязательства по содержанию ребенка, то сумма долга по алиментам у него увеличивается. Расчеты по этому долгу производят у судебного исполнителя. Выплачиваемая государством алиментная помощь не освобождает должника от уплаты алиментов. Требование взыскания средств в сумме выплаченной алиментной помощи переходит государству, и это означает, что государство вместе с воспитывающим ребенка родителем будут вместе требовать возвращения долга у должника по алиментам в рамках исполнительного производства.

Бывший муж должен алименты – ежемесячно 250 евро. Не платит. Получаю алиментную помощь 100 евро. Будет ли должен бывший муж возместить мне недоплату – разницу между суммой алиментов и алиментной помощью от государства за это время?

Государство выплачивает алиментную помощь в случае, когда суд принял решение об истребовании алиментов с одного родителя и другой родитель подал заявление о получении алиментной помощи. Нужно иметь в виду, что выплачиваемая государством алиментная помощь будет истребована с должника.

Сыну исполнилось 18, он окончил школу, и бывший муж перестал платить алименты. Было время, пока сын искал себя, подрабатывал. Сейчас ему 20, он решил продолжать учебу. Бывший муж отказывается добровольно платить алименты, хотя я читала, что до 21 года положено платить, если ребенок учится. Могу ли я подать на него в суд? И полагается ли в этом случае алиментная помощь, пока идет суд?

В этом вопросе важно, были ли востребованы алименты до достижения ребенком 21 года (во время учебы) или до достижения им совершеннолетия, и открыл ли судебный исполнитель дело об исполнительном производстве.

До 21 года (пока ребенок учится) платить алименты нужно в случае, если решение суда выдано в такой форме. В случае, если решение суда было выдано таким образом, что оно действительно до достижения ребенком возраста 21 года, и ранее вы обращались к судебному исполнителю для начала исполнительного производства и взыскания алиментов, то ребенок может продолжать получать помощь, и отдельного обращения в суд для этого не требуется.

Если же раньше ребенок не получал алиментную помощь в период ведения исполнительного производства, тогда надо обратиться к судебному исполнителю и подать ему соответствующее заявление.