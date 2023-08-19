Департамент защиты прав потребителей внес известный мебельный магазин в черный список

В первом случае заказчик приобрел в компании Masku диван-кровать, цена которого в заказе составляла 2100 евро. Клиент сразу заплатил в качестве предоплаты 650 евро. Однако затем ему сообщили, что реальная цена товара возросла до 2700 евро. Заказчик с этим не согласился и обратился в Департамент защиты прав потребителей. Занимавшаяся этим делом комиссия решила, что обе стороны имеют право отказаться от договора, а покупатель должен получить возврат предоплаты в размере 650 евро.

Во втором случае покупатель купил в мебельном магазине Masku кровать за 1570 евро. Получив ее, он обнаружил несколько дефектов. Клиент предъявил претензию магазину, а тот, в свою очередь, связался с производителем кровати, который не согласился признать дефекты мебели. Однако Департамент защиты прав потребителей пришел к выводу, что дефекты все же имеют место и заявление заказчика необходимо удовлетворить.

По словам представителя магазина, они внимательно отнеслись к этим двум случаям и решили проблемы.

Согласно правилам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, если компания оказалась неправа и при этом в установленный срок не выполнила решения Комиссии по потребительским спорам, она попадает в черный список на 12 месяцев.

Магазин Masku до сих пор находится в черном списке.

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