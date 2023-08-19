Министерство климата рекомендует Таллинну обсудить запрет на отопление жилых домов углем

По данным министерства, в Эстонии около 50 котельных, работающих на угле, но поскольку в них также можно использовать брикеты, масштабы отопления углем оценить сложно.

„Самоуправлению трудно налагать штрафы или санкции. Но мы видим чрезвычайно высокий интерес к замене печей и каминов на тепловые насосы, число таких производство увеличилось за последние два-три года. В то же время в некоторых районах печное отопление будет существовать еще долгие годы, поскольку есть большие территории, где централизованное теплоснабжение или газопровод не предусмотрен из-за нецелесообразности. Там останутся печное отопление и тепловые насосы“, – рассказал Меэлис Уустал из Департамента коммунального хозяйства.