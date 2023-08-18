18.08.2023, 21:11
ВИДЕО | Мотоциклист попал в тяжелую аварию, его доставили в больницу
Сегодня в половину восьмого вечера Центр тревоги получил сообщение, что на 26 километре дороги Тарту-Йыгева-Аравете произошло дорожно-транспортное происшествие.
По первоначальным данным, мотоциклист начал обгонять впереди едущую машину, к которой был прицеплен караван, но проехал слишком близко и задел прицепе каравана. После чего мотоциклист не справился с управлением и съехал с дороги налево, сообщил представитель полиции.
Медики доставили в больницу 40-летнего мужчину, управлявшего мотоциклом. Точные обстоятельства ДТП и трезвость водителя устанавливаются.