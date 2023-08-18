Голь на выдумки хитра: мошенники используют систему бронирования полиции

Схема выглядит следующим образом: мошенник звонит жертве и представляется полицейским, сообщает, что, например, на банковском счету жертвы происходят странные операции, или что от имени человека кто-то пытается взять кредит. Далее мошенник назначает время встречи, якобы для дачи показаний, и делает это через систему бронирования времени в представительствах полиции. После этого жертва получает подтверждение бронирования на свой мейл с официального адреса полиции. Это делается для того, чтобы у жертвы возникло чувство доверия к мошеннику.

„Если вы получили такой звонок, немедленно прекратите его и не давайте никакие личные данные мошеннику. Если вы уже получили бронирование времени в представительстве Департамента полиции, но не делали его самостоятельно, мы просим обязательно отменить эту бронь по адресу broneering.politsei.ee , чтобы те люди, которым действительно нужно обновить документы, могли это сделать. Ссылка на отмену бронирования есть также в письме, которое вы получили,“ - объяснила веб-полицейский Анна-Лийса Крейтсман.

Полиция напоминает:

Полиция Эстонии не звонит людям и не сообщает о странных манипуляциях с вашими счетами

Полиция самостоятельно не бронирует время в представительстве на имя человека через систему бронирования

Немедленно прекращайте разговор, если кто-то заводит речь о банковских счетах и ваших накоплениях

Не давайте свои личные данные, например, пароли PIN1 и PIN2 от систем Smart-ID, Mobiil-ID или ID-карты, и не вводите эти пароли на своем устройстве по просьбе других людей

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