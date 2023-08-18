200 дипломатов в Таллинне решили использовать бесплатный общественный транспорт

По словам вице-мэра Владимира Света, вступившее этим летом в силу изменение затрагивает проживающих в Таллинне дипломатов и членов их семей, в общей сложности около 500 человек. „Мы предварительно обсудили введение изменений с министерством иностранных дел и посольствами. Действовавший до сих пор порядок был достаточно редким в мировой практике и затрагивал организацию парковки более чем двухсот автомобилей, принадлежащих дипломатическим представительствам. Радует интерес сотрудников зарубежных представительств к использованию общественного транспорта. На данный момент аккаунт для оформления единой зеленой карты открыли 210 сотрудников посольств или их близкие, что дает им право на бесплатный проезд“, - сказал Свет.

Согласно вступившему в силу 1 июля порядку, освобождение от оплаты парковки сохраняется для автомобилей дипломатических представительств с регистрационными номерами серии CMD, таких автомобилей в Таллинне в общей сложности 33. Это автомобили, которые используют руководители дипломатического представительства или послы. На автомобили с номерными знаками серий CD и AT право бесплатной парковки в Таллинне больше не распространяется.

Право на бесплатный проезд в общественном транспорте нужно активизировать. Для этого дипломат должен зарегистрировать в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии аккаунт единой карты на основании документа, подтверждающего дипломатический статус. Право на бесплатный проезд действует на протяжении одного года.

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