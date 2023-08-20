СПРАШИВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ | Можно ли ехать по велосипедной дорожке против разрешенного направления?(4)
Лично я всегда слежу за тем, какое направление показывает стрелка на велосипедной дорожке, и всегда придерживаюсь указанного направления, даже если мне это не совсем удобно (я живу в Таллинне). В последнее время чуть ли не каждый день мне попадаются люди, которые едут по велосипедной дорожке во встречном направлении, нередко создавая опасные ситуации. Против разрешенного направления ездит так много людей, что возникает вопрос, действительно ли допускается передвижение в обе стороны велосипедной дорожки, спрашивает читатель Maaleht.
Отвечают Департамент полиции и погранохраны и город Таллинн.
Как подтвердил представитель Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таави Пиллер, действительно, находятся велосипедисты, которые едут против разрешенного направления, несмотря на знаки на дорожке.
„Против разрешенного направления ездить не разрешается. Следить за этим должна полиция, но невозможно проконтролировать каждого велосипедиста, - сказал Пиллер, добавив, что для исправления ситуации необходимо проводить разъяснительную работу. - Таллинн стремится к созданию единой сети велосипедных дорожек. Это позволит исправить ситуацию к лучшему“.
Департаменту полиции и погранохраны, как сказал руководитель службы надзора за дорожным движением Таави Кирсс, не поступали сообщения о том, что по велосипедным дорожкам ездят против разрешенного направления. „Но если кто-то становится свидетелем того, что велосипедисты едут во встречном направлении, то можно об этом сообщить“, - подчеркнул он.
Не потому ли велосипедисты норовят передвигаться против разрешенного направления, что летом во многих местах проводятся дорожные работы? Отвечая на этот вопрос, Таави Кирсс сказал: „Скорее всего, дурной пример заразителен, и люди игнорируют указывающие направление движения знаки, потому, что так поступают многие велосипедисты и самокатчики, которые преуменьшают значение дорожных знаков. На организацию дорожного движения необходимо обращать внимание и учитывать остальных участников движения“.
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