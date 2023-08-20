СПРАШИВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ | Можно ли ехать по велосипедной дорожке против разрешенного направления?

Лично я всегда слежу за тем, какое направление показывает стрелка на велосипедной дорожке, и всегда придерживаюсь указанного направления, даже если мне это не совсем удобно (я живу в Таллинне). В последнее время чуть ли не каждый день мне попадаются люди, которые едут по велосипедной дорожке во встречном направлении, нередко создавая опасные ситуации. Против разрешенного направления ездит так много людей, что возникает вопрос, действительно ли допускается передвижение в обе стороны велосипедной дорожки, спрашивает читатель Maaleht.