Страсти вокруг автоналога: работодатели сомневаются в его необходимости

В письме Министерству финансов руководитель Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас отмечает, что в эстонская экономика продолжает снижаться пять кварталов подряд, растет безработица, конкурентоспособность эстонских предприятий на экспортных рынках падает.

„Налоговые поступления в госбюджет за 2023 год выросли по сравнению с прогнозируемыми почти на миллиард евро. В этом контексте целесообразность введения нового налога вызывает большие сомнения“, - подчеркивает Арто Аас. Работодатели придерживаются мнения, что правительству в первую очередь следует думать о сокращении расходов и государственной реформе. Если коалиция все же примет решение ввести автомобильный налог, правительство должно должно взять на себя обязательство инвестировать полученный за его его счет дополнительный доход в развитие дорог и общественного транспорта.

Как считает Центральный союз работодателей, по-прежнему непонятно, какую цель преследует правительство, вводя автоналог. „В чем цель автомобильного налога? Сохранить окружающую среду, ограничить количество автомобилей, собрать дополнительные средства или перераспределить доходы? - задается вопросом Арто Аас. - Слабость предложенных вариантов автоналога в том, что невозможно одновременно достичь сразу несколько целей“.

Кроме того, предложенные варианты автоналога содержат противоречия. Например, автоналог позиционируют как экологический, но не приводятся экологические показатели, которые должны учитываться. Еще один риск кроется в том, что после введения автоналога снизятся налоговые поступления, так как увеличится количество более экологичных транспортных средств, а количество автомобилей уменьшится. Это приведет к тому, что в будущем автомобили будут облагаться еще большим налогом.

Арто Аас не исключает, что новый налог, прикрываясь бюджетно-политическими целями, будут постоянно повышать.

Работодатели: анализ влияния отсутствует, цели неясны