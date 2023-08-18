Средний житель Эстонии тратит на еду пятую часть своих доходов

Эстония оказалась на 46-м месте среди 105 стран: на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 20,2% от расходов на потребительские товары и услуги. Латвия на 40-м, Литва - на 48-м.

Россия расположилась на 69-ой позиции (29%), а Грузия на 79-ой (32,3%). Ниже по рейтингу идут Туркменистан (84-е место и 36,9%), Молдова (41,1%), Азербайджан (43,6%) и Узбекистан (46,5%).

Среди рассмотренных стран самый высокий процент затрат на продукты питания в Нигерии (59%), Мьянме (56,6%) и Кении (56,1%).

К странам, в которых на еду и безалкогольные напитки, потребляемые дома, в среднем приходится менее 1/10 всех расходов, относятся: США — 6,7%, Сингапур — 8,4%, Великобритания — 8,7%, Ирландия — 9,2%, Швейцария — 9,9%.

Среднестатистический эстонец на питание дома в среднем тратит 197 € в месяц (в Финляндии это 237 €, а в Швеции — 246 €).

Среди европейских стран самые высокие расходы на продукты питания отмечаются в Швейцарии (325 € в месяц), Норвегии (308 €/мес.) и Дании (281 €/мес.)

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