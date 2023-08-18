Транспортные компании, ранее возившие грузы в Россию, реорганизуют свою деятельность

После того, как Россия начала войну в Украине, Европейский союз последовательно вводил в отношении РФ санкционные пакеты, в результате чего ввоз многих товаров в Россию и из России был запрещен, и поток грузов в этом направлении существенно сократился.

Последний пакет санкций Европейского союза вступил в силу 23 июня этого года, и, среди прочего, ЕС запретил транзит товаров и технологий через Россию для борьбы с уклонением от санкций.

Компания Stark Logistics десятилетиями работает в сфере автомобильных перевозок, в компании даже есть отдельный менеджер по логистике, занимающийся организацией грузоперевозок в Россию, однако исполнительный директор компании Кристьян Крааг сказал ERR, что сейчас они практически не осуществляют грузоперевозки в РФ.

Управляющий компанией Vervo Eesti OÜ Дмитрий Белоусов также подтверждает, что грузоперевозки в Россию практически не осуществляются.

При общении с различными эстонскими транспортными компаниями ERR не удалось найти ни одной, которая в настоящее время активно осуществляет грузоперевозки в Россию: то есть перевозки грузов в РФ продолжаются, но в незначительном объеме.

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