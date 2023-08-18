ПРОГНОЗ НА ВЫХОДНЫЕ | Лето не сдает позиций, успейте им насладиться!

Пятница, 18.08:

Днем: переменная облачность. В Южной и Западной Эстонии местами кратковременный дождь, вечером возможна гроза. Ветер восточный и северо-восточный 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 19..25°C.

Суббота, 19.08:

Ночью: переменная облачность. В Южной и Западной Эстонии во многих местах кратковременный дождь, гроза, местами осадки обильные. Ветер восточный и северо-восточный 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Днем: переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, местами гроза и обильные осадки. Ветер преимущественно северо-восточный, восточный 2-7, на островах и северо-западном побережье до 10, порывами 14 м/с. Температура воздуха 21..26, на побережье и во время дождя 18..20°C.

Воскресенье, 20.08:

Ночью: небольшая и переменная облачность. В начале ночи в Восточной Эстонии местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный, восточный 2-8, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 12..16, на побережье до 18°C.

Днем: переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-7, на северном побережье восточный и северо-восточный ветер до 10 м/с. Температура воздуха 20..26°C.

Понедельник, 21.08:

Ночью: начиная с запада облачность уплотнится. В направлении с юго-запада на северо-восток распространятся дожди. Возможна гроза. Ветер восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Днем: облачно без прояснений. Пойдет дождь, местами гроза. Во второй половине дня начиная с запада дожди прекратятся, облачность рассеется. Ветер сменит направление с восточного на западное и окрепнет до 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 19..24°C.

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