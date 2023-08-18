ВИДЕО | Невменяемый водитель таранил все, что видел. Его буквально выволокли из машины

По данным полиции, мужчина 1962 года рождения получил травмы в результате аварии и был доставлен в медицинское учреждение.

Также, по имеющейся у полиции информации, ранее мужчина спровоцировал ДТП с участием другого транспортного средства и повредил несколько объектов недвижимости, после чего скрылся с места происшествия.

В связи с происшествием полиция Латвии начала два административных дела, ведется расследование, в том числе проверяется, не находился ли водитель под воздействием одурманивающих веществ.

Как рассказали очевидцы аварии, опьянение водителя было очевидным.

„Водитель был совершенно пьян, я даже не знаю, сколько промилле там могло быть, - пишет Кристине, — После того, как его выволокли из машины, он катался по траве, ничего не соображая. Я с собакой проходила в ​​20 метрах, когда он врезался в столб. Слава богу, никто не пострадал, но ужасно осознавать, что такие люди участвуют в дорожном движении“.

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