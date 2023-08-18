Очередная атака дронов на Москву: поврежден „Экспоцентр“

Обломки БПЛА упали в зоне „Экспоцентра“, находящегося в центре города. Было временно закрыто воздушное пространство в районе Внуково.

По словам Собянина, значимых разрушений зданию „Экспоцентра“ не нанесли. „Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы“, - написал он в Telegram-канале.

В экстренных службах сообщили ТАСС, что в одном из павильонов „Экспоцентра“, находящегося на Краснопресненской набережной у Москва-сити, частично обрушилась наружная стена. Площадь обрушения составляет около 30 кв. м.

Атаку дрона на российскую столицу подтвердило и Минобороны РФ.

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