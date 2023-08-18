Новости Эстонии
18.08.2023, 09:00

Каллас о госбюджете на 2024 год: ключевым будет слово „экономия“

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Кая Каллас на пресс-конференции правительства 17.08.2023
Кая Каллас на пресс-конференции правительства 17.08.2023
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство на следующей неделе приступит к обсуждению государственного бюджета.

„В начале недели придет экономический прогноз, и правительство перейдет к рассмотрению конкретных пунктов по существу“, - сказала Каллас, слова которой в пятницу приводят радионовости ERR.

Она уточнила, что ключевым словом является экономия, и подавать дополнительные ходатайства никто не сможет.

„Необходимо привести финансы государства в порядок“, - подчеркнула Каллас, пояснив, что это означает поиск дополнительных возможностей экономии. Премьер-министр признала, что процесс будет сложным.

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