Каллас о госбюджете на 2024 год: ключевым будет слово „экономия“

„В начале недели придет экономический прогноз, и правительство перейдет к рассмотрению конкретных пунктов по существу“, - сказала Каллас, слова которой в пятницу приводят радионовости ERR.

Она уточнила, что ключевым словом является экономия, и подавать дополнительные ходатайства никто не сможет.

„Необходимо привести финансы государства в порядок“, - подчеркнула Каллас, пояснив, что это означает поиск дополнительных возможностей экономии. Премьер-министр признала, что процесс будет сложным.

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