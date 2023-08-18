18.08.2023, 09:00
Каллас о госбюджете на 2024 год: ключевым будет слово „экономия“(24)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство на следующей неделе приступит к обсуждению государственного бюджета.
„В начале недели придет экономический прогноз, и правительство перейдет к рассмотрению конкретных пунктов по существу“, - сказала Каллас, слова которой в пятницу приводят радионовости ERR.
Она уточнила, что ключевым словом является экономия, и подавать дополнительные ходатайства никто не сможет.
„Необходимо привести финансы государства в порядок“, - подчеркнула Каллас, пояснив, что это означает поиск дополнительных возможностей экономии. Премьер-министр признала, что процесс будет сложным.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.