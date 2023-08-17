Цахкна продал долю в производителе полевых госпиталей

Цакхна отметил, что переговоры о продаже доли велись уже некоторые время: „На сегодняшний день я могу сказать, что решение о продаже подписано. Оно будет опубликовано в ближайшее время“. Министр добавил, что вскоре его связи с эстонской оборонной промышленностью будут прекращены.

Напомним, Eesti Ekspress писал, что до вступления в должность министра Цахкна руководил экспортным отделом оборонно-промышленного предприятия Semetron. Когда Цакхна возглавил Министерство иностранных дел, ему по-прежнему принадлежало 20% MM Hospital OÜ - коммерческой структуры, связанной с бизнесом Semetron по производству и продаже полевых госпиталей.

В августе выяснилось, что за время пребывания Цакхна на посту министра, Semetron заработала миллионы евро. Сам министр конфликта интересов при этом не видел.