Экономика
17.08.2023, 20:41

Maxima оштрафовали на 10 000 евро

 (3)
Linnapilt stock
Linnapilt stock
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Совет по конкуренции Литвы оштрафовал сеть магазинов Maxima LT на 10 000 евро, пишет dv.ee.

А именно, сотрудники организации не смогли должным образом расследовать предполагаемое нарушение, поскольку при проверке помещений один из работников Maxima попросил своего коллегу удалить папку с документами с общего диска, что и было сделано.

Позже Maxima восстановила копию папки и предоставила данные антимонопольному органу.

„Ответственность за действия работников, препятствующие проведению проверки, возлагается на работодателя. Нет необходимости доказывать, что такие действия нанесли ущерб проводимому расследованию. В конкретном случае органу достаточно установить факт уничтожения папки с документами по распоряжению работника коммерческого предприятия“, – пояснил заместитель главы Совета по конкуренции Литвы Элонас Шатас.

Вышеупомянутое расследование касалось возможной запрещенной практики Maxima LT по отношению к поставщикам.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии