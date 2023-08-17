Maxima оштрафовали на 10 000 евро(3)
А именно, сотрудники организации не смогли должным образом расследовать предполагаемое нарушение, поскольку при проверке помещений один из работников Maxima попросил своего коллегу удалить папку с документами с общего диска, что и было сделано.
Позже Maxima восстановила копию папки и предоставила данные антимонопольному органу.
„Ответственность за действия работников, препятствующие проведению проверки, возлагается на работодателя. Нет необходимости доказывать, что такие действия нанесли ущерб проводимому расследованию. В конкретном случае органу достаточно установить факт уничтожения папки с документами по распоряжению работника коммерческого предприятия“, – пояснил заместитель главы Совета по конкуренции Литвы Элонас Шатас.
Вышеупомянутое расследование касалось возможной запрещенной практики Maxima LT по отношению к поставщикам.