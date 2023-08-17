ЧП и криминал
17.08.2023, 19:58

ФОТО | Столпотворение спасательных служб на мосту Лаагна. Что произошло?

 

В четверг вечером на мосту Лаагна около магазина Maxima в Ласнамяэ собрались 5 машин пожарных, скорая и полиция.

Как сообщили Delfi в полиции, в Центр тревоги поступил вызов о возгорании - балкон находящегося рядом с мостом жилого многоэтажного дома якобы горел открытым пламенем.

Однако прибывшие на место пожарные ничего не нашли. Соответсвенно, либо это была ложная тревога, либо кто-то уже потушил огонь до этого.

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