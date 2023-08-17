17.08.2023, 19:58
ФОТО | Столпотворение спасательных служб на мосту Лаагна. Что произошло?
В четверг вечером на мосту Лаагна около магазина Maxima в Ласнамяэ собрались 5 машин пожарных, скорая и полиция.
Как сообщили Delfi в полиции, в Центр тревоги поступил вызов о возгорании - балкон находящегося рядом с мостом жилого многоэтажного дома якобы горел открытым пламенем.
Однако прибывшие на место пожарные ничего не нашли. Соответсвенно, либо это была ложная тревога, либо кто-то уже потушил огонь до этого.