Эстония присоединяется к декларации G7 о долговременной поддержке Украины

Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните в совместном заявлении выражают непоколебимую решимость поддерживать Украину до победы и обещают продолжать усилий по привлечению к ответственности лиц, ответственных за преступление агрессии и другие международные преступления.

„Мы будем сотрудничать с Украиной в этом многостороннем формате, чтобы определить такие договоренности и обязательства по обеспечению безопасности, которые помогли бы Украине как можно быстрее закончить войну, способствовали бы стабильности ее экономики и восстановлению разрушений, укрепляли бы ее сопротивляемость, помогали реформам и движению в сторону Европы и евроатлантического сообщества“, - гласит совместное заявление.

Премьер-министры стран Балтии подчеркивают, что только членство в НАТО даст Украине гарантии безопасности, обеспечит достаточное сдерживание российской агрессии в будущем и укрепит стабильность и безопасность всего евроатлантического пространства. „На саммите НАТО в Вильнюсе союзники договорились, что будущее Украины – в НАТО. Мы непоколебимо поддерживаем старания Украины как можно скорее присоединиться к альянсу. Украина доказала свою готовность развивать объединяющие нас принципы демократии, личных свобод и правового государства и способствовать обеспечению безопасности североатлантического пространства“, - отмечают премьер-министры.

Кроме того, они заверяют, что будут тесно сотрудничать с Украиной на ее пути к членству в Европейском союзе, и выражают надежду, что переговоры о вступлении можно будет начать уже в этом году.