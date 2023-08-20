Новости Эстонии
20.08.2023, 08:07

Спасательная операция на пляже: „лебедь сначала шипел, а потом стал жалобно повизгивать“

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Лебедь на Штромке
Лебедь на Штромке
ФОТО: Коллаж

Людмила рассказала RusDelfi о необычной встрече во время своей утренней прогулки по Штромке. На пляже она обнаружила раненого лебедя и обратилась к Facebook-сообществу за советом. Ее пост вызвал волну обсуждений и предложений о помощи. Как закончилась эта история и что говорят эксперты – в нашем материале.

Людмила живет недалеко от пляжа Штромки. У нее есть традиция: утром в выходные дни выбираться на прогулку. В один воскресный день Людмила заметила на берегу сидящего лебедя, чьи спутница с птенцом в это время купались в море. „Я подошла не очень близко, чтобы не напугать, и сфотографировала“, – делится Людмила.

Затем она села на ближайшей скамейке и продолжила наблюдать. Что-то в поведении птицы настораживало: „Смотрю, как-то странно крылья у него поджаты. Я лебедей много видела, и в Норвегии они даже с рук у нас ели. Поэтому сразу поняла, что с этим что-то не то“, – продолжала Людмила.

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