Спасательная операция на пляже: „лебедь сначала шипел, а потом стал жалобно повизгивать“

Людмила живет недалеко от пляжа Штромки. У нее есть традиция: утром в выходные дни выбираться на прогулку. В один воскресный день Людмила заметила на берегу сидящего лебедя, чьи спутница с птенцом в это время купались в море. „Я подошла не очень близко, чтобы не напугать, и сфотографировала“, – делится Людмила.