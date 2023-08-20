20.08.2023, 08:07
Спасательная операция на пляже: „лебедь сначала шипел, а потом стал жалобно повизгивать“(22)
ФОТО: Коллаж
Людмила рассказала RusDelfi о необычной встрече во время своей утренней прогулки по Штромке. На пляже она обнаружила раненого лебедя и обратилась к Facebook-сообществу за советом. Ее пост вызвал волну обсуждений и предложений о помощи. Как закончилась эта история и что говорят эксперты – в нашем материале.
Людмила живет недалеко от пляжа Штромки. У нее есть традиция: утром в выходные дни выбираться на прогулку. В один воскресный день Людмила заметила на берегу сидящего лебедя, чьи спутница с птенцом в это время купались в море. „Я подошла не очень близко, чтобы не напугать, и сфотографировала“, – делится Людмила.