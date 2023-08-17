Стало известно, кто заменит Осиновского на посту председателя Таллиннского горсобрания
Социал-демократическая партия (СДП) выдвигает в кандидаты на пост председателя Таллиннского горсобрания Марис Сильд, которая до сих пор занимала должность председателя финансовой комиссии горсобрания, сообщает RusERR.
Сильд также работает советником депутата Европарламента Свена Миксера и ранее руководила админсоветом Кристийне.
„В качестве руководителя собрания я намерена по большей части исходить из ценностей своего предшественника и уделять в своей работе особое внимание вопросам окружающей среды, мобильности и доступности. Я готова работать на 100% в интересах жителей столицы“, – сказала Сильд.
Следующее заседание Таллиннского горсобрания состоится 24 августа, на которой решится, станет ли Сильд новым председателем. Зарплата председателя Таллиннского горсобрания составляет 8226,07 евро.
Бывший глава горсобрания Евгений Осиновский заявил в среду, что покидает свой пост, чтобы сосредоточиться на руководстве фракцией СДП в Рийгикогу.