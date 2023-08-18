Таллинн проведет опрос населения на тему использования городских зелёных зон

Вице-мэр Владимир Свет подчёркивает, что городские власти приняли в этом году сознательное решение сократить частоту покоса травы и в дальнейшем регулярный покос будет проводиться лишь на тех территориях, где это действительно необходимо. „Мы получили от таллиннцев весьма разнообразную обратную связь по поводу некошенных территорий, поэтому мы хотели бы узнать, каким образом горожане пользуются теми или иными зелёными зонами. Все газоны Таллинна не обязательно должны быть покошены в английском стиле. Это обосновано на тех территорях, которыми люди часто пользуются и, напротив, не имеет смысла косить участки, которые находятся на островках между полосами движения. Там можно позволить расти тем растениям, которые являются естественной средой обитания для птиц и насекомых“, - отметил Владимир Свет.

Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм считает, что необходимо стремиться к гармоничным отношениям природы и человека. „С одной стороны, человек стремится к удобству и безопасности, с другой, необходимо сохранять природное разнообразие. Выбор не обязательно должен быть в пользу лишь одной или другой крайности – полной природной анархии или ровного газона. Есть и другой вариант, когда непокошенные территории целенаправленно превращаются в цветочные луга. Все мы знаем, что происходит глобальное потепление и в Эстонии тоже иногда происходят периоды засухи. Новый подход к покосу травы помог бы смягчить влияние высоких температур и принёс бы заметную пользу не только представителям флоры и фауны, но и человеку“, - сказала Хауканымм, отметив что она призывает горожан активно подключиться к опросу, поскольку мнение каждого будет влиять на конечный результат.

Опрос пройдёт в электронной среде Maptionnaire с 17.08 по 12.09. Поучаствовать можно ЗДЕСЬ.

Участники опроса должны будут отметить на картах зелёные зоны района Кесклинн, которые используются ими и ответить на вопросы о характере их использования.

Таллинн богат видами животных и растений – рядом с людьми в городе проживают раличные животные, птицы и насекомые, поэтому необходимо обеспечить для них соответствующую жилую среду. С целью увеличения биоразнообразия Таллинн запланировал сокращение объёмов покоса травы. С 1 декабря 2022 года в Таллинне действуют новые регуляции по уходу за газонами, предусматривающие их менее интенсивный покос.