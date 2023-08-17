Не знаете, куда деть старые вещи? Управа Ласнамяэ собирает одежду и бытовые предметы для блошиного рынка

„Будучи зеленой столицей, мы хотим популяризировать переработку отходов среди наших жителей и тем самым сделать что-то хорошее не только для природы, но и для наших четвероногих друзей. В сегодняшних сложных экономических условиях приюты для животных тоже страдают, и для них важно каждое пожертвование. Мы с командой решили совместить два хороших дела - мы организуем блошиный рынок, где все вырученные средства пойдут MTÜ Happy Family. Мы готовы принимать от жителей подержанную одежду и предметы домашнего обихода в хорошем состоянии, которые пойдут во вторичное использование“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.