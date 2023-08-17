Новости Эстонии
17.08.2023, 14:00

Перевозящие российскую нефть танкеры стали причиной масляного загрязнения эстонских морских вод

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Танкеры в заливе Какумяэ. 18.04.2022
Танкеры в заливе Какумяэ. 18.04.2022
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Уже не первый год нефтетанкеры ожидают захода в российские порты на самопроизвольно возникающих в эстонских территориальных водах якорных стоянках. Разрешений на якорные стоянки правительство Эстонии не дает, но и не вмешивается. Этой весной недалеко от одной такой якорной стоянки было обнаружено загрязнение: масляное пятно разлилось на площади в квадратный километр, еще одно значительное загрязнение было выявлено в Ляэнемаа, пишет издание Delfi Forte.

Речь идет о территории на рейде Лахемаа в Локса и Кясму. По данным портала по отслеживанию судов в реальном времени marinetraffic.com, сегодня утром там находилось не менее 30 перевозящих кровавую российскую нефть танкеров в основном под флагами Либерии и Панамы. Скорее всего, собственников танкеров, ходящих под флагами этих стран, следует искать среди восточных соседей.

Причина, по которой суда стоят там на якоре, объясняется тем, что в соответствии с принятым в 2019 году российскими властями решением, вошедшие в российские воды суда должны сразу следовать в порты, а не становиться на якорную стоянку в российских территориальных водах, ожидая разрешения пришвартоваться.

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