Перевозящие российскую нефть танкеры стали причиной масляного загрязнения эстонских морских вод

Уже не первый год нефтетанкеры ожидают захода в российские порты на самопроизвольно возникающих в эстонских территориальных водах якорных стоянках. Разрешений на якорные стоянки правительство Эстонии не дает, но и не вмешивается. Этой весной недалеко от одной такой якорной стоянки было обнаружено загрязнение: масляное пятно разлилось на площади в квадратный километр, еще одно значительное загрязнение было выявлено в Ляэнемаа, пишет издание Delfi Forte.