Перевозящие российскую нефть танкеры стали причиной масляного загрязнения эстонских морских вод(5)
Уже не первый год нефтетанкеры ожидают захода в российские порты на самопроизвольно возникающих в эстонских территориальных водах якорных стоянках. Разрешений на якорные стоянки правительство Эстонии не дает, но и не вмешивается. Этой весной недалеко от одной такой якорной стоянки было обнаружено загрязнение: масляное пятно разлилось на площади в квадратный километр, еще одно значительное загрязнение было выявлено в Ляэнемаа, пишет издание Delfi Forte.
Речь идет о территории на рейде Лахемаа в Локса и Кясму. По данным портала по отслеживанию судов в реальном времени marinetraffic.com, сегодня утром там находилось не менее 30 перевозящих кровавую российскую нефть танкеров в основном под флагами Либерии и Панамы. Скорее всего, собственников танкеров, ходящих под флагами этих стран, следует искать среди восточных соседей.