С парковки угнали автомобиль Lexus. Позже его нашли в другом городе в аварийном состоянии

16 августа было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что на выходных со стоянки на улице Техника в Тюри был украден автомобиль Lexus.

Впоследствии машина была найдена в аварийном состоянии в Пайде.

Точные обстоятельства происшествия и причиненный ущерб уточняется местными правоохранительными органами.

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